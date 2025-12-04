Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку

https://crimea.ria.ru/20251204/krevetki-v-shokolade-v-sevastopole-predlagayut-eksklyuzivnuyu-novinku-1151409288.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в поиске нестандартной идеи женщине помог городской центр кластерного развития, работающий на базе центра "Мой бизнес".По его словам, центр кластерного развития был создан для системной поддержки ключевых отраслей экономики города, за годы работы стал драйвером роста для местного бизнеса, сформировав два мощных отраслевых объединения: рыбопромышленный и агропромышленный кластеры.В Крыму ранее презентовали шоколад с микроводорослью спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейВ Крыму научились делать конфеты из мороженогоСладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма

