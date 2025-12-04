Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
Креветки в шоколаде начали выпускать в Севастополе
15:40 04.12.2025 (обновлено: 15:48 04.12.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в поиске нестандартной идеи женщине помог городской центр кластерного развития, работающий на базе центра "Мой бизнес".
"Стелла Ивановна Прокопишина с помощью ЦКР освоила новые технологии переработки и расширила линейку своей продукции. На рынке уже появились в продаже сушеные черноморские креветки и мидии, а также эксклюзивная новинка – креветки в шоколаде", – рассказал глава региона.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
По его словам, центр кластерного развития был создан для системной поддержки ключевых отраслей экономики города, за годы работы стал драйвером роста для местного бизнеса, сформировав два мощных отраслевых объединения: рыбопромышленный и агропромышленный кластеры.
"Сотрудники центра помогают предпринимателям в вопросах права, бизнес-планирования, сертификации продукции, а также маркетинга и информационной поддержки. Цель – снять с бизнеса непрофильные барьеры, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на главном: производстве качественной продукции", – пояснил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
В Крыму ранее презентовали шоколад с микроводорослью спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.
Читайте также на РИА Новости Крым: