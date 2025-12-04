Рейтинг@Mail.ru
Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
Предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в поиске... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T15:40
2025-12-04T15:48
михаил развожаев
новости севастополя
новости крыма
крым
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в поиске нестандартной идеи женщине помог городской центр кластерного развития, работающий на базе центра "Мой бизнес".По его словам, центр кластерного развития был создан для системной поддержки ключевых отраслей экономики города, за годы работы стал драйвером роста для местного бизнеса, сформировав два мощных отраслевых объединения: рыбопромышленный и агропромышленный кластеры.В Крыму ранее презентовали шоколад с микроводорослью спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.
крым
севастополь
михаил развожаев, новости севастополя, новости крыма, крым, севастополь
Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку

Креветки в шоколаде начали выпускать в Севастополе

15:40 04.12.2025 (обновлено: 15:48 04.12.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
В Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Предприниматель из Севастополя наладила выпуск необычного деликатеса – креветок в шоколаде. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в поиске нестандартной идеи женщине помог городской центр кластерного развития, работающий на базе центра "Мой бизнес".
"Стелла Ивановна Прокопишина с помощью ЦКР освоила новые технологии переработки и расширила линейку своей продукции. На рынке уже появились в продаже сушеные черноморские креветки и мидии, а также эксклюзивная новинка – креветки в шоколаде", – рассказал глава региона.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
В Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
По его словам, центр кластерного развития был создан для системной поддержки ключевых отраслей экономики города, за годы работы стал драйвером роста для местного бизнеса, сформировав два мощных отраслевых объединения: рыбопромышленный и агропромышленный кластеры.

"Сотрудники центра помогают предпринимателям в вопросах права, бизнес-планирования, сертификации продукции, а также маркетинга и информационной поддержки. Цель – снять с бизнеса непрофильные барьеры, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на главном: производстве качественной продукции", – пояснил губернатор.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
В Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе начали выпускать креветки в шоколаде
В Крыму ранее презентовали шоколад с микроводорослью спирулиной, технологию которого разработали совместно с сотрудниками Института биологии южных морей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослей
В Крыму научились делать конфеты из мороженого
Сладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма
 
