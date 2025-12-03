В Крыму подешевели электрокары
В Крыму на 22% снизилась средняя стоимость электрокаров с пробегом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 22% до 3 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое есть в распоряжении РИА Новости Крым.
"Эксперты проанализировали данные по спросу, предложению и средним ценам на электромобили с пробегом в 2025 году в Крыму. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом их средняя стоимость снизилась на 22%, до 3 млн рублей, а самой популярной моделью остается Nissan Leaf", – говорится в сообщении.
По данным аналитиков, также популярными в этом году были Tesla, Nissan, Zeekr, Volkswagen и BYD. При этом стоимость Tesla Model X снизилась до 4 млн 200 тыс. рублей, Zeekr X до 3 млн 400 тыс., Zeekr 001 до 5 млн 200 тыс. рублей, Tesla Model S до 2 млн 900 тыс. рублей и Tesla Model 3 до 3 млн, отмечается в исследовании.
"Динамика средней цены зависит от изменения стоимости конкретной модели и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена", – добавили эксперты.
Как сообщалось, водители электрокаров, желающие попасть в Крым, могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит по новым регионам вдоль побережья Азовского моря – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). От Ростова-на-Дону до Симферополя доступно порядка 22 зарядных станций. Они расположены в городах и населенных пунктах, а также по основному маршруту автодороги. В частности, подзарядить свои авто можно в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Геническе, Джанкое, Красногвардейском районе.
