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Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T08:36
2025-01-20T08:36
2025-01-20T08:25
радио "спутник в крыму"
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
олег бышук
анатолий петров
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Его заместитель Олег Бышук напомнил, что с 1 января 2025 года пеня за неоплаченные в срок счета ЖКХ по всем услугам высчитывается не в размере 9,5% от долга, как это было ранее в связи с мораторием, а по ставке 21%."И теперь у нас сумма задолженности и пени может равняться. Если вы должны были 10 тысяч, например, за капитальный ремонт, то это может быть уже 20 тысяч. Необходимо помнить, что госпошлины у нас тоже выросли: 2 тысячи – судебный приказ, 4 тысячи – исковое заявление. Не сэкономили никак. Поэтому рекомендуем должникам пойти и заплатить, выгоднее будет", – сказал Бышук.Напомним, в октябре 2024 года генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко сообщал, что жители Крыма задолжали почти миллиард рублей за отопление.Крымская особенностьРанее в пресс-службе Минстроя России сообщили, что граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент хотят провести с 1 февраля по 1 октября 2025 года.По мнению руководства АНО "ЖКХ-контроль", это обещает стать очень эффективным инструментом как для собственников жилья, так и для управляющих и ресурсоснабжающих организаций.Все этапы претензионной работы будут отражаться в личном кабинете Госуслуг, и должник не пропустит сообщений, а внести оплату и закрыть задолженность можно будет, не покидая портала, отметил Петров."И есть еще крымская особенность до сих пор: не все знают информацию о собственниках квартир и с кого взыскать долги. Потому что 6-й федеральный конституционный закон дает еще право пользоваться украинскими документами. В судебном порядке делается отдельный запрос, а это все время, дополнительные силы. Сейчас, когда все заработает через Госуслуги, с передачей информацией в ЖКХ и государственную систему правосудия, будет готовый пакет документов, что намного упростит взыскания с должников", – добавил Бышук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах
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жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", олег бышук, анатолий петров, новости крыма, крым
Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги исчисляются миллиардами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым.
Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
"В декабре это 3 миллиарда. Это только по тем предприятиям, которые через МинЖКХ, газ и электричество сюда не входят. А есть еще министерство топлива, и там сумма тоже достаточно большая. Большие долги", – сказал Петров.
Его заместитель Олег Бышук напомнил, что с 1 января 2025 года пеня за неоплаченные в срок счета ЖКХ по всем услугам высчитывается не в размере 9,5% от долга, как это было ранее в связи с мораторием, а по ставке 21%.
"И теперь у нас сумма задолженности и пени может равняться. Если вы должны были 10 тысяч, например, за капитальный ремонт, то это может быть уже 20 тысяч. Необходимо помнить, что госпошлины у нас тоже выросли: 2 тысячи – судебный приказ, 4 тысячи – исковое заявление. Не сэкономили никак. Поэтому рекомендуем должникам пойти и заплатить, выгоднее будет", – сказал Бышук.
Напомним, в октябре 2024 года генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко сообщал, что жители Крыма задолжали почти миллиард рублей за отопление.
Крымская особенность
Ранее в пресс-службе Минстроя России сообщили
, что граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент хотят провести с 1 февраля по 1 октября 2025 года.
По мнению руководства АНО "ЖКХ-контроль", это обещает стать очень эффективным инструментом как для собственников жилья, так и для управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Все этапы претензионной работы будут отражаться в личном кабинете Госуслуг, и должник не пропустит сообщений, а внести оплату и закрыть задолженность можно будет, не покидая портала, отметил Петров.
"И есть еще крымская особенность до сих пор: не все знают информацию о собственниках квартир и с кого взыскать долги. Потому что 6-й федеральный конституционный закон дает еще право пользоваться украинскими документами. В судебном порядке делается отдельный запрос, а это все время, дополнительные силы. Сейчас, когда все заработает через Госуслуги, с передачей информацией в ЖКХ и государственную систему правосудия, будет готовый пакет документов, что намного упростит взыскания с должников", – добавил Бышук.
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