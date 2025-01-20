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Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ

Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ

Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T08:36

2025-01-20T08:36

2025-01-20T08:25

радио "спутник в крыму"

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

олег бышук

анатолий петров

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги к концу 2024 года исчисляются миллиардами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Его заместитель Олег Бышук напомнил, что с 1 января 2025 года пеня за неоплаченные в срок счета ЖКХ по всем услугам высчитывается не в размере 9,5% от долга, как это было ранее в связи с мораторием, а по ставке 21%."И теперь у нас сумма задолженности и пени может равняться. Если вы должны были 10 тысяч, например, за капитальный ремонт, то это может быть уже 20 тысяч. Необходимо помнить, что госпошлины у нас тоже выросли: 2 тысячи – судебный приказ, 4 тысячи – исковое заявление. Не сэкономили никак. Поэтому рекомендуем должникам пойти и заплатить, выгоднее будет", – сказал Бышук.Напомним, в октябре 2024 года генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко сообщал, что жители Крыма задолжали почти миллиард рублей за отопление.Крымская особенностьРанее в пресс-службе Минстроя России сообщили, что граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент хотят провести с 1 февраля по 1 октября 2025 года.По мнению руководства АНО "ЖКХ-контроль", это обещает стать очень эффективным инструментом как для собственников жилья, так и для управляющих и ресурсоснабжающих организаций.Все этапы претензионной работы будут отражаться в личном кабинете Госуслуг, и должник не пропустит сообщений, а внести оплату и закрыть задолженность можно будет, не покидая портала, отметил Петров."И есть еще крымская особенность до сих пор: не все знают информацию о собственниках квартир и с кого взыскать долги. Потому что 6-й федеральный конституционный закон дает еще право пользоваться украинскими документами. В судебном порядке делается отдельный запрос, а это все время, дополнительные силы. Сейчас, когда все заработает через Госуслуги, с передачей информацией в ЖКХ и государственную систему правосудия, будет готовый пакет документов, что намного упростит взыскания с должников", – добавил Бышук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", олег бышук, анатолий петров, новости крыма, крым