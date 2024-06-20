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Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам работают над новым совместным проектом в части ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T09:06
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам работают над новым совместным проектом в части ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева журналистам.По словам главы "Росатома", это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансирование научных проектов будет увеличено – ПутинПутин дал старт пуску коллайдера NICA в ДубнеСанкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ
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россия, новости, росатом, вьетнам, наука и технологии
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины

Россия и Вьетнам начали реализацию проекта Центра ядерной медицины

09:06 20.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам работают над новым совместным проектом в части ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева журналистам.
"Мы находимся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий. Центр будет одним из самых заметных по своим компетенциям, мощных исследовательских центров... Приступаем в этом году к практической стороне", - сказал Лихачев.
По словам главы "Росатома", это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий.
"У нас есть совместная программа, с вьетнамскими атомщиками мы ее развиваем, предлагая построить нашим партнерам новый центр ядерной науки", - уточнил Алексей Лихачев.
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