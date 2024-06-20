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Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам работают над новым совместным проектом в части ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T09:06
2024-06-20T09:06
2024-06-20T09:06
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам работают над новым совместным проектом в части ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева журналистам.По словам главы "Росатома", это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансирование научных проектов будет увеличено – ПутинПутин дал старт пуску коллайдера NICA в ДубнеСанкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, росатом, вьетнам, наука и технологии
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Россия и Вьетнам начали реализацию проекта Центра ядерной медицины