https://crimea.ria.ru/20240620/rossiya-i-vetnam-pristupili-k-realizatsii-proekta-tsentra-yadernoy-meditsiny-1138231860.html

Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины

Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины

Россия и Вьетнам работают над новым совместным проектом в части ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T09:06

2024-06-20T09:06

2024-06-20T09:06

россия

новости

росатом

вьетнам

наука и технологии

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам работают над новым совместным проектом в части ядерных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева журналистам.По словам главы "Росатома", это не первый и не последний совместный проект России и Вьетнама в части ядерных технологий.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансирование научных проектов будет увеличено – ПутинПутин дал старт пуску коллайдера NICA в ДубнеСанкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФ

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вьетнам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, росатом, вьетнам, наука и технологии