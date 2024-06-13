https://crimea.ria.ru/20240613/finansirovanie-nauchnykh-proektov-budet-uvelicheno--putin-1138091240.html

Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин

Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин

Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T18:28

2024-06-13T18:28

2024-06-13T18:28

владимир путин (политик)

наука и технологии

новости

россия

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0d/1138091428_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_c50bbbb9b6603118e109dba57d2e73be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, говоря о финансировании научных проектов."Нам понятно, что этого недостаточно, и мы будем стремиться к увеличению этих объемов", – сказал президент.Также глава государства заверил, что что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах."Без всяких сомнений будем стараться поддерживать молодых исследователей, начиная со старших курсов университетов и вузов", – сказал Путин.И заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития науки РФ."Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те российские исследователи, специалисты, которые работали где-то в зарубежных центрах и освобождают их в силу различных причин... конечно, мы хотим, чтобы здесь такие люди, как вы, классные специалисты, не просто нашли себя, а чтобы работали в интересах развития науки и производства внутри страны", – сказал глава государства.В четверг Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в институте ядерных исследований в Дубне. В создании коллайдера NICA участвуют ученые из 30 стран мира, более 130 научных организаций, из которых 36 – российские.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФВоенная сфера России требует технологического обновления – ПутинРоссия уверенно смотрит вперед – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), наука и технологии, новости, россия, финансирование