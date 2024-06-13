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Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин
Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин
Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T18:28
2024-06-13T18:28
владимир путин (политик)
наука и технологии
новости
россия
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, говоря о финансировании научных проектов."Нам понятно, что этого недостаточно, и мы будем стремиться к увеличению этих объемов", – сказал президент.Также глава государства заверил, что что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах."Без всяких сомнений будем стараться поддерживать молодых исследователей, начиная со старших курсов университетов и вузов", – сказал Путин.И заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития науки РФ."Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те российские исследователи, специалисты, которые работали где-то в зарубежных центрах и освобождают их в силу различных причин... конечно, мы хотим, чтобы здесь такие люди, как вы, классные специалисты, не просто нашли себя, а чтобы работали в интересах развития науки и производства внутри страны", – сказал глава государства.В четверг Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в институте ядерных исследований в Дубне. В создании коллайдера NICA участвуют ученые из 30 стран мира, более 130 научных организаций, из которых 36 – российские.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФВоенная сфера России требует технологического обновления – ПутинРоссия уверенно смотрит вперед – Путин
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владимир путин (политик), наука и технологии, новости, россия, финансирование
Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин

Путин пообещал увеличить финансирование научных проектов

18:28 13.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Власти будут стремиться к увеличению финансирования научных проектов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными, говоря о финансировании научных проектов.
"Нам понятно, что этого недостаточно, и мы будем стремиться к увеличению этих объемов", – сказал президент.
Также глава государства заверил, что что власти будут поддерживать молодых исследователей с момента их обучения в вузах.
"Без всяких сомнений будем стараться поддерживать молодых исследователей, начиная со старших курсов университетов и вузов", – сказал Путин.
И заявил, что научная отрасль России заинтересована в том, чтобы российские ученые, которые покинули зарубежные центры, работали в интересах развития науки РФ.
"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те российские исследователи, специалисты, которые работали где-то в зарубежных центрах и освобождают их в силу различных причин... конечно, мы хотим, чтобы здесь такие люди, как вы, классные специалисты, не просто нашли себя, а чтобы работали в интересах развития науки и производства внутри страны", – сказал глава государства.
В четверг Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в институте ядерных исследований в Дубне. В создании коллайдера NICA участвуют ученые из 30 стран мира, более 130 научных организаций, из которых 36 – российские.
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Владимир Путин (политик)Наука и технологииНовостиРоссияФинансирование
 
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