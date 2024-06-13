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Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

Президент России Владимир Путин в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в институте ядерных исследований в Дубне. Видео с... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T17:48

2024-06-13T17:48

2024-06-13T19:10

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владимир путин (политик)

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ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в институте ядерных исследований в Дубне. Видео с площадки запуска разместила пресс-служба Кремля."Технологический пуск разрешаю", – сказал президент.В создании коллайдера NICA участвуют ученые из 30 стран мира, более 130 научных организаций, из которых 36 – российские, уточняется в справочных материалах Кремля.Основные работы завершат до конца 2024, в декабре стартуют технологические испытания. Цель – воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная сразу после Большого Взрыва.Уточняется, что ускорительный комплекс занимает территорию шесть гектаров. Поскольку установка расположена на сложных песчаных водонасыщенных грунтах, для стабильности работы на всей ее площади было установлено 6,3 тысячи свай, причем процесс осуществлялся методом вдавливания, а не привычным забиванием. Всего для строительства комплекса потребовалось 53 тысяч кубометров специального бетона.Президент России Владимир Путин ранее подписал Указ о национальных целях развития России В перечень национальных целей, кроме прочего, внесено технологическое лидерство.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции не остановят: Путин о продвижении технологических решений РФВоенная сфера России требует технологического обновления – ПутинРоссия уверенно смотрит вперед – Путин

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новости, владимир путин (политик), россия, наука и технологии, ядерная энергетика