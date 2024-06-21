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Россия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы

Россия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Россия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы

Россия и Вьетнам имеют прочные исторические связи, в том числе в оборонной сфере, которые сейчас возрождаются в интересах обоих государств на фоне агрессивной... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T08:13

2024-06-21T08:13

2024-06-21T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам имеют прочные исторические связи, в том числе в оборонной сфере, которые сейчас возрождаются в интересах обоих государств на фоне агрессивной политики Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Он напоминает о прочных советско-вьетнамских связях, в том числе оборонных. В частности, во вьетнамском порту Камрань располагалась советская военно-морская база и аэродром, способный принимать стратегические бомбардировщики Ту-95. В период перестройки связи были серьезно подорваны. В образовавшийся вакуум зашли американцы, используя окололиберальные силы, чтобы полностью вытеснить РФ и доминировать в этом регионе.Эксперт проводит параллели с кубинской Гаваной, где с 12 по 17 июня находился отряд из четырех кораблей ВМФ России и не исключает возвращение российского военно-морского присутствия в различные регионы. В частности во Вьетнаме речь снова может идти о базе Камрань, способной принимать корабли любого класса.При этом эксперт подчеркивает, что партнерские связи между Россией и ее союзниками, в число которых входит и Вьетнам, имеют широкий диапазон интересов, в том числе в сфере экономики. И главное - базируются на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.Россия и Вьетнам договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики, достигнута договоренность вместе решать проблемы, связанные с международной обстановкой, следует из заявлений президента РФ Владимира Путин и вьетнамского лидера То Лама по итогам переговоров в Ханое в Большом зале президентского дворца в четверг.Путин прибыл во Вьетнам с 19 июня с двухдневным государственным визитом. Российский лидер проводит встречи со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.Читайте также на РИА Новости Крым:Карибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на КубуПять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеРоссия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей горбачев, вьетнам, россия, политика, крым, севастополь, новости крыма, мнения