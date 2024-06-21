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Россия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы
Россия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Россия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы
Россия и Вьетнам имеют прочные исторические связи, в том числе в оборонной сфере, которые сейчас возрождаются в интересах обоих государств на фоне агрессивной... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T08:13
2024-06-21T08:13
2024-06-21T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам имеют прочные исторические связи, в том числе в оборонной сфере, которые сейчас возрождаются в интересах обоих государств на фоне агрессивной политики Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Он напоминает о прочных советско-вьетнамских связях, в том числе оборонных. В частности, во вьетнамском порту Камрань располагалась советская военно-морская база и аэродром, способный принимать стратегические бомбардировщики Ту-95. В период перестройки связи были серьезно подорваны. В образовавшийся вакуум зашли американцы, используя окололиберальные силы, чтобы полностью вытеснить РФ и доминировать в этом регионе.Эксперт проводит параллели с кубинской Гаваной, где с 12 по 17 июня находился отряд из четырех кораблей ВМФ России и не исключает возвращение российского военно-морского присутствия в различные регионы. В частности во Вьетнаме речь снова может идти о базе Камрань, способной принимать корабли любого класса.При этом эксперт подчеркивает, что партнерские связи между Россией и ее союзниками, в число которых входит и Вьетнам, имеют широкий диапазон интересов, в том числе в сфере экономики. И главное - базируются на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.Россия и Вьетнам договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики, достигнута договоренность вместе решать проблемы, связанные с международной обстановкой, следует из заявлений президента РФ Владимира Путин и вьетнамского лидера То Лама по итогам переговоров в Ханое в Большом зале президентского дворца в четверг.Путин прибыл во Вьетнам с 19 июня с двухдневным государственным визитом. Российский лидер проводит встречи со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.Читайте также на РИА Новости Крым:Карибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на КубуПять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеРоссия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
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news.crimea@rian.ru
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новости, сергей горбачев, вьетнам, россия, политика, крым, севастополь, новости крыма, мнения
Россия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы
Эксперт объяснил интересы России во Вьетнаме
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам имеют прочные исторические связи, в том числе в оборонной сфере, которые сейчас возрождаются в интересах обоих государств на фоне агрессивной политики Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
"С Вьетнамом у нас давно установились прочные отношения, основанные на экономике, гуманитарной сфере и главное - на вопросах, связанных с безопасностью и обороной страны", - констатирует Горбачев.
Он напоминает о прочных советско-вьетнамских связях, в том числе оборонных. В частности, во вьетнамском порту Камрань располагалась советская военно-морская база и аэродром, способный принимать стратегические бомбардировщики Ту-95. В период перестройки связи были серьезно подорваны. В образовавшийся вакуум зашли американцы, используя окололиберальные силы, чтобы полностью вытеснить РФ и доминировать в этом регионе.
"Однако ситуация изменилась. Россия стала другой. Наше возвращение в этот регион обосновано и теми связями, которые ранее существовали, и изменением мировой конфигурации. Это связано и с вопросами обороны и безопасности Вьетнама, и с нашими интересами", - продолжает политолог.
Эксперт проводит параллели с кубинской Гаваной
, где с 12 по 17 июня находился отряд из четырех кораблей ВМФ России и не исключает возвращение российского военно-морского присутствия в различные регионы. В частности во Вьетнаме речь снова может идти о базе Камрань, способной принимать корабли любого класса.
При этом эксперт подчеркивает, что партнерские связи между Россией и ее союзниками, в число которых входит и Вьетнам, имеют широкий диапазон интересов, в том числе в сфере экономики. И главное - базируются на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.
Россия и Вьетнам договорились
о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики, достигнута договоренность вместе решать проблемы, связанные с международной обстановкой, следует из заявлений президента РФ Владимира Путин и вьетнамского лидера То Лама по итогам переговоров в Ханое в Большом зале президентского дворца в четверг.
Путин прибыл во Вьетнам с 19 июня с двухдневным государственным визитом. Российский лидер проводит встречи со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
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