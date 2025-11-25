Кинотеатр и душ: в крымских поездах стали доступны новые услуги

https://crimea.ria.ru/20251125/kinoteatr-i-dush-v-krymskikh-poezdakh-stali-dostupny-novye-uslugi-1151135597.html
2025-11-25T09:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новые услуги доступны теперь для путешественников поездом на крымском направлении. О новшествах в сервисе рассказал РИА Новости Крым начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд сервис экспресс" Альберт Садретдинов.По словам начальника подразделения, кроме этого в пути следования пассажирам доступны душ, информационно-развлекательная система, шахматные турниры."Наша задача сделать поездку комфортной, чтобы человек чувствовал себя безопасно и проводил время с интересом", – подчеркнул спикер.Кроме того, теперь пассажир, покупая билет на поезд, может на сайте посмотреть, в каком типе вагона он поедет."Также с этого года действует услуга "Лист ожидания", ведь процент возврата билетов превышает 25%. Очень много пассажиров смогли воспользоваться этой услугой... Это было очень актуально особенно в высокий сезон", – отметил Альберт Садретдинов.Сейчас в парке компании более 790 вагонов. Летом количество подвижного состава приближалось к тысяче.В этом году компания закупила еще порядка 90 вагонов, поделился начальник крымского управления."Это и купейные вагоны, и плацкартные вагоны, вагоны рестораны, вагоны СВ, штабные вагоны. Все новые вагоны, помимо того, что оборудованы всеми системами комфорта – информационно-развлекательные системы, зарядки, USB-зарядки, розетки – оборудованы и душами. Эту работу мы активно ведем и не собираемся останавливаться", – подытожил спикер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
Новые услуги доступны теперь для путешественников поездом на крымском направлении. О новшествах в сервисе рассказал РИА Новости Крым
начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд сервис экспресс" Альберт Садретдинов.
"В этом году у нас появилась такая интереснейшая услуга, как кинотеатр в купе. Проводник может принести кинопроектор, и на шторке можно посмотреть кино. Еще и попкорн принесут", – рассказал собеседник.
По словам начальника подразделения, кроме этого в пути следования пассажирам доступны душ, информационно-развлекательная система, шахматные турниры.
"Наша задача сделать поездку комфортной, чтобы человек чувствовал себя безопасно и проводил время с интересом", – подчеркнул спикер.
Кроме того, теперь пассажир, покупая билет на поезд, может на сайте посмотреть, в каком типе вагона он поедет.
"Также с этого года действует услуга "Лист ожидания", ведь процент возврата билетов превышает 25%. Очень много пассажиров смогли воспользоваться этой услугой... Это было очень актуально особенно в высокий сезон", – отметил Альберт Садретдинов.
Сейчас в парке компании более 790 вагонов. Летом количество подвижного состава приближалось к тысяче.
"Из этих 794 вагонов более трети – это поезда абсолютно нового типа и новые вагоны 23-25 годов постройки. Это уникальный случай", – подчеркнул собеседник.
В этом году компания закупила еще порядка 90 вагонов, поделился начальник крымского управления.
"Это и купейные вагоны, и плацкартные вагоны, вагоны рестораны, вагоны СВ, штабные вагоны. Все новые вагоны, помимо того, что оборудованы всеми системами комфорта – информационно-развлекательные системы, зарядки, USB-зарядки, розетки – оборудованы и душами. Эту работу мы активно ведем и не собираемся останавливаться", – подытожил спикер.
