На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ - РИА Новости Крым, 10.09.2025
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
В Северском районе Краснодарского края 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в результате ДТП подросток... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T19:31
2025-09-10T19:31
2025-09-10T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в результате ДТП подросток госпитализирован.По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Хутор Стефановский – хутор Новоивановский – станица Дербентская". Юноша врезался во встречный грузовик при обгоне попутки.Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей не передавать права управления транспортным средством несовершеннолетним.
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ и оказался в реанимации