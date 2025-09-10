Рейтинг@Mail.ru
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ - РИА Новости Крым, 10.09.2025
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
В Северском районе Краснодарского края 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в результате ДТП подросток... РИА Новости Крым, 10.09.2025
новости
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в результате ДТП подросток госпитализирован.По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Хутор Стефановский – хутор Новоивановский – станица Дербентская". Юноша врезался во встречный грузовик при обгоне попутки.Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей не передавать права управления транспортным средством несовершеннолетним.
новости, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп
На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ

На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ и оказался в реанимации

19:31 10.09.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в результате ДТП подросток госпитализирован.
По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Хутор Стефановский – хутор Новоивановский – станица Дербентская". Юноша врезался во встречный грузовик при обгоне попутки.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, подросток с многочисленными травмами доставлен в реанимационное отделение, где за его жизнь борются врачи", – сказано в сообщении.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей не передавать права управления транспортным средством несовершеннолетним.
НовостиКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниПроисшествияДТП
 
