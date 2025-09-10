https://crimea.ria.ru/20250910/na-kubani-podrostok-na-pitbayke-vletel-v-kamaz-1149358760.html

На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ

На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ - РИА Новости Крым, 10.09.2025

На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ

В Северском районе Краснодарского края 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в результате ДТП подросток... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T19:31

2025-09-10T19:31

2025-09-10T19:22

новости

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149358649_0:4:1273:720_1920x0_80_0_0_2812912253d2a1c6b2c442f4f47db0dd.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края 14-летний водитель питбайка влетел в КамАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в результате ДТП подросток госпитализирован.По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Хутор Стефановский – хутор Новоивановский – станица Дербентская". Юноша врезался во встречный грузовик при обгоне попутки.Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей не передавать права управления транспортным средством несовершеннолетним.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человекаСмертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовикаИномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп