Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человека
09:32 09.09.2025 (обновлено: 09:33 09.09.2025)
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП с участием легковушки и КамАЗа под Славянском-на-Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Lada и грузовика КамАЗ на трассе под Славянском-на-Кубани. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Авария произошла во вторник около 5 утра на 102-м километре автодороги А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк".
"52-летний водитель из Воронежской области, управляя автомобилем Lada Largus и двигаясь в сторону Темрюка, предварительно, уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения. На участке, где обгон не был запрещен, он совершил лобовое столкновение с автомобилем КамАЗ с прицепом", – сказано в сообщении.
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП с участием легковушки и КамАЗа под Славянском-на-Кубани
В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще трое пассажиров автомобиля Lada были доставлены в Славянскую центральную районную больницу, уточнили правоохранители.
"Госавтоинспекцией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в МВД.
Накануне стало известно, что в Краснодарском крае в массовом ДТП с участием грузовика один человек погиб и трое пострадали. Авария с участием сразу четырех транспортных средств произошла днем в понедельник на трассе Краснодар – Верхнебаканский. 57-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" выскочил на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW X6 и Changan, которые двигались во встречном направлении.
