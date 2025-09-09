https://crimea.ria.ru/20250909/usnul-za-rulem-na-kubani-v-lobovom-dtp-s-kamazom-pogibli-dva-cheloveka-1149307942.html

Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человека

2025-09-09T09:32

2025-09-09T09:32

2025-09-09T09:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Lada и грузовика КамАЗ на трассе под Славянском-на-Кубани. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Авария произошла во вторник около 5 утра на 102-м километре автодороги А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк".В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще трое пассажиров автомобиля Lada были доставлены в Славянскую центральную районную больницу, уточнили правоохранители.Накануне стало известно, что в Краснодарском крае в массовом ДТП с участием грузовика один человек погиб и трое пострадали. Авария с участием сразу четырех транспортных средств произошла днем в понедельник на трассе Краснодар – Верхнебаканский. 57-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" выскочил на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW X6 и Changan, которые двигались во встречном направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двоеТроллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе

