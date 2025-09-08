https://crimea.ria.ru/20250908/v-gelendzhike-legkovushka-sletela-s-dorogi-v-derevo--pogibli-dvoe-1149292282.html
В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.Смертельная авария произошла днем в понедельник.В результате аварии погибли водитель и пассажир, добавили в ведомстве.Днем ранее 23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани – автомобиль тоже слетел с дороги и перевернулся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеВ Симферополе троллейбус сбил подростка
