В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.Смертельная авария произошла днем в понедельник.В результате аварии погибли водитель и пассажир, добавили в ведомстве.Днем ранее 23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани – автомобиль тоже слетел с дороги и перевернулся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеВ Симферополе троллейбус сбил подростка
В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое

Водитель и пассажир легковушки погибли на Кубани при столкновении автомобиля с деревом

16:22 08.09.2025 (обновлено: 16:25 08.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Смертельная авария произошла днем в понедельник.

"На автодороге ФАД "ДОН" между селом Текос и селом Пшада 38-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vestа, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево", – сказано в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и пассажир, добавили в ведомстве.
Днем ранее 23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани – автомобиль тоже слетел с дороги и перевернулся.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
В Симферополе троллейбус сбил подростка
 
