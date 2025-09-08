https://crimea.ria.ru/20250908/v-gelendzhike-legkovushka-sletela-s-dorogi-v-derevo--pogibli-dvoe-1149292282.html

В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое

В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое - РИА Новости Крым, 08.09.2025

В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое

38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T16:22

2025-09-08T16:22

2025-09-08T16:25

новости

геленджик

происшествия

мвд по краснодарскому краю

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149292506_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_962758a1fca32ba3aa0437af41268814.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.Смертельная авария произошла днем в понедельник.В результате аварии погибли водитель и пассажир, добавили в ведомстве.Днем ранее 23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани – автомобиль тоже слетел с дороги и перевернулся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеВ Симферополе троллейбус сбил подростка

геленджик

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, геленджик, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп