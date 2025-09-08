https://crimea.ria.ru/20250908/trolleybus-ekhal-na-krasnyy-podrobnosti-dtp-s-podrostkom-v-simferopole-1149283809.html
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
В Симферополе водитель троллейбуса сбил 17-летнего подростка, поскольку проехал на запрещающий сигнал светофора. Подробности инцидента сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T13:07
2025-09-08T13:07
2025-09-08T13:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель троллейбуса сбил 17-летнего подростка, поскольку проехал на запрещающий сигнал светофора. Подробности инцидента сообщили в МВД по Крыму.ДТП произошло утром в понедельник на улице Киевская. Подростку оказана разовая помощь. В общественном транспорте на момент аварии находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал, добавили правоохранители.На водителя составлен административный протокол по ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратурой Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкойНа Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенокНа Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
В Симферополе троллейбус проехал на красный сигнал светофора и сбил 17-летнего подростка
13:07 08.09.2025 (обновлено: 13:23 08.09.2025)