В Симферополе водитель троллейбуса сбил 17-летнего подростка, поскольку проехал на запрещающий сигнал светофора. Подробности инцидента сообщили в МВД по Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель троллейбуса сбил 17-летнего подростка, поскольку проехал на запрещающий сигнал светофора. Подробности инцидента сообщили в МВД по Крыму.

ДТП произошло утром в понедельник на улице Киевская. Подростку оказана разовая помощь. В общественном транспорте на момент аварии находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал, добавили правоохранители.

На водителя составлен административный протокол по ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратурой Крыма.
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе

В Симферополе троллейбус проехал на красный сигнал светофора и сбил 17-летнего подростка

13:07 08.09.2025 (обновлено: 13:23 08.09.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
ДТП с участием троллейбуса в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель троллейбуса сбил 17-летнего подростка, поскольку проехал на запрещающий сигнал светофора. Подробности инцидента сообщили в МВД по Крыму.
ДТП произошло утром в понедельник на улице Киевская.
"39-летний водитель, управляя троллейбусом, совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста", – сказано в сообщении.
Подростку оказана разовая помощь. В общественном транспорте на момент аварии находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал, добавили правоохранители.
На водителя составлен административный протокол по ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратурой Крыма.
"В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", – сказано в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.
