https://crimea.ria.ru/20250908/v-krymskom-rayone-fura-stolknulas-s-tremya-avtomobilyami--pogib-voditel-1149298245.html

В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель

В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель - РИА Новости Крым, 08.09.2025

В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель

Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T18:52

2025-09-08T18:52

2025-09-08T18:58

новости

краснодарский край

происшествия

дтп

мвд по краснодарскому краю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149297869_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_78a4239d772a2f24d464083dcc01a6a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Как уточнили в ведомстве, авария с участием сразу четырех транспортных средств произошла днем в понедельник на трассе Краснодар – Верхнебаканский. 57-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" выскочил на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW X6 и Changan, которые двигались во встречном направлении.Ранее в понедельник сообщалось, что 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеНа Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю