Рейтинг@Mail.ru
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/v-krymskom-rayone-fura-stolknulas-s-tremya-avtomobilyami--pogib-voditel-1149298245.html
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T18:52
2025-09-08T18:58
новости
краснодарский край
происшествия
дтп
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149297869_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_78a4239d772a2f24d464083dcc01a6a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Как уточнили в ведомстве, авария с участием сразу четырех транспортных средств произошла днем в понедельник на трассе Краснодар – Верхнебаканский. 57-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" выскочил на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW X6 и Changan, которые двигались во встречном направлении.Ранее в понедельник сообщалось, что 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеНа Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149297869_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d3d6d6fddd9023e3e7431f86af35e795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель

Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с фурой на Кубани

18:52 08.09.2025 (обновлено: 18:58 08.09.2025)
 
© 23 МВДДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, авария с участием сразу четырех транспортных средств произошла днем в понедельник на трассе Краснодар – Верхнебаканский. 57-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" выскочил на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW X6 и Changan, которые двигались во встречном направлении.

"В результате ДТП погиб 55-летний водитель BMW X6. Его пассажирам – 55-летнему мужчине и 51-летней женщине – назначено амбулаторное лечение. Водитель "УАЗ" госпитализирован", – проинформировали в МВД.

Ранее в понедельник сообщалось, что 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
 
НовостиКраснодарский крайПроисшествияДТПМВД по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
18:35Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
18:06В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
17:47Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
17:35Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
17:24Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
17:08Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
16:53Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
Лента новостейМолния