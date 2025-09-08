https://crimea.ria.ru/20250908/v-krymskom-rayone-fura-stolknulas-s-tremya-avtomobilyami--pogib-voditel-1149298245.html
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
2025-09-08T18:52
2025-09-08T18:52
2025-09-08T18:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Как уточнили в ведомстве, авария с участием сразу четырех транспортных средств произошла днем в понедельник на трассе Краснодар – Верхнебаканский. 57-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" выскочил на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW X6 и Changan, которые двигались во встречном направлении.Ранее в понедельник сообщалось, что 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом в Геленджике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеНа Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
