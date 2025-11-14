Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
Один год исправительных работ получил мужчина в Евпатории за то, что толкнул пенсионера со ступеней, после чего тот скончался. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один год исправительных работ получил мужчина в Евпатории за то, что толкнул пенсионера со ступеней, после чего тот скончался. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, подсудимый, находясь на верхних ступенях у входа в магазин, вступил с 70-летним мужчиной в словесный конфликт, который впоследствии перерос в обоюдную драку.Осужденный был задержан сотрудниками полиции. Суд приговорил виновного к 1 году исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы в доход государства.
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, приговор, убийство, закон и право
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда

В Крыму мужчина получил год исправительных работ за причинение смерти по неосторожности

18:11 14.11.2025
 
© Прокуратура КрымаВ Крыму мужчина получил год исправительных работ за причинение смерти по неосторожности
В Крыму мужчина получил год исправительных работ за причинение смерти по неосторожности
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один год исправительных работ получил мужчина в Евпатории за то, что толкнул пенсионера со ступеней, после чего тот скончался. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, подсудимый, находясь на верхних ступенях у входа в магазин, вступил с 70-летним мужчиной в словесный конфликт, который впоследствии перерос в обоюдную драку.
"В ходе драки подсудимый толкнул погибшего в грудь, от чего последний потерял равновесие и упал с высоты четырех ступеней, получив телесные повреждения, повлекшие его смерть", – сказано в сообщении.
Осужденный был задержан сотрудниками полиции. Суд приговорил виновного к 1 году исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы в доход государства.
Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа из-за громкой музыки.
