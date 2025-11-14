https://crimea.ria.ru/20251114/v-krymu-muzhchina-sluchayno-ubil-pensionera---prigovor-suda-1150930077.html
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
Один год исправительных работ получил мужчина в Евпатории за то, что толкнул пенсионера со ступеней, после чего тот скончался. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T18:11
2025-11-14T18:11
2025-11-14T17:55
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
приговор
убийство
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150929966_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3655e69d4026df39665ef926b9bcf735.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один год исправительных работ получил мужчина в Евпатории за то, что толкнул пенсионера со ступеней, после чего тот скончался. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, подсудимый, находясь на верхних ступенях у входа в магазин, вступил с 70-летним мужчиной в словесный конфликт, который впоследствии перерос в обоюдную драку.Осужденный был задержан сотрудниками полиции. Суд приговорил виновного к 1 году исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы в доход государства.Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа из-за громкой музыки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невесткуВ Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчинуВ Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150929966_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d9ff7bff5b80991be336670273507d2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, приговор, убийство, закон и право
В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
В Крыму мужчина получил год исправительных работ за причинение смерти по неосторожности