https://crimea.ria.ru/20251029/yadernyy-reaktor-v-burevestnike-zapuskaetsya-za-sekundy---putin-1150516785.html
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T14:47
2025-10-29T14:47
2025-10-29T15:00
крылатые ракеты "буревестник"
владимир путин (политик)
оружие
россия
новости
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150232035_0:208:2978:1883_1920x0_80_0_0_7f9b55c9025e77c08693ae739bea3e7c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин.В среду он посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.Российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями наших ученых и специалистов, также заявил президент.Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251028/vse-kak-to-pritikhli-lavrov-o-reaktsii-na-ispytaniya-burevestnika-1150489890.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150232035_165:0:2813:1986_1920x0_80_0_0_4a7892e47fe7d0a3c27293c2c8a1edee.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крылатые ракеты "буревестник", владимир путин (политик), оружие, россия, новости, вооруженные силы россии
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Путин: ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение минут и секунд
14:47 29.10.2025 (обновлено: 15:00 29.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин.
В среду он посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.
"Совсем недавно была испытана новейшая ракета, неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают", - сказал глава государства.
Российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями наших ученых и специалистов, также заявил президент.
"Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор (установленный в "Буревестнике" - ред.) запускается в течение минут и секунд - вот это огромное достижение", - сказал российский лидер.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.
"Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве", - сказал Путин.
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube