Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин.В среду он посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.Российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями наших ученых и специалистов, также заявил президент.Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
2025
14:47 29.10.2025 (обновлено: 15:00 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин.
В среду он посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.
"Совсем недавно была испытана новейшая ракета, неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают", - сказал глава государства.
Российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями наших ученых и специалистов, также заявил президент.

"Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор (установленный в "Буревестнике" - ред.) запускается в течение минут и секунд - вот это огромное достижение", - сказал российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.
"Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве", - сказал Путин.
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
