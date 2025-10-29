https://crimea.ria.ru/20251029/yadernyy-reaktor-v-burevestnike-zapuskaetsya-za-sekundy---putin-1150516785.html

Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин.В среду он посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.Российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями наших ученых и специалистов, также заявил президент.Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

