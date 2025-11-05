Рейтинг@Mail.ru
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T16:59
2025-11-05T17:34
андрей белоусов
министерство обороны рф
ядерное оружие
новости
вооруженные силы россии
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6–7 минут. Кроме того, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил, последнее из которых с отработкой превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре этого года.Он пояснил, что РФ должна поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги США, которые активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по ядерной стабильности.
андрей белоусов, министерство обороны рф, ядерное оружие, новости, вооруженные силы россии, безопасность
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно

Подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно - министр обороны РФ

16:59 05.11.2025 (обновлено: 17:34 05.11.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6–7 минут.
"На вооружение армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами и дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров. И в дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России, составит порядка 6–7 минут", - рассказал Белоусов.
Кроме того, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил, последнее из которых с отработкой превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре этого года.
Он пояснил, что РФ должна поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги США, которые активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по ядерной стабильности.

"С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств на центральном полигоне на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение уже в сжатые сроки", - сказал Белоусов.

