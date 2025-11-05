https://crimea.ria.ru/20251105/belousov-podgotovku-k-yadernym-ispytaniyam-nado-nachat-nemedlenno-1150680768.html

Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6–7 минут. Кроме того, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил, последнее из которых с отработкой превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре этого года.Он пояснил, что РФ должна поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги США, которые активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по ядерной стабильности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIIРакетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин

