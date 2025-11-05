https://crimea.ria.ru/20251105/belousov-podgotovku-k-yadernym-ispytaniyam-nado-nachat-nemedlenno-1150680768.html
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T16:59
2025-11-05T16:59
2025-11-05T17:34
андрей белоусов
министерство обороны рф
ядерное оружие
новости
вооруженные силы россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125097569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3101b0ac3516911786ea7e23a2cbd96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6–7 минут. Кроме того, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил, последнее из которых с отработкой превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре этого года.Он пояснил, что РФ должна поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги США, которые активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по ядерной стабильности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIIРакетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125097569_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39d565136d8bc82b5112eb1cbf4fb084.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, министерство обороны рф, ядерное оружие, новости, вооруженные силы россии, безопасность
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно - министр обороны РФ
16:59 05.11.2025 (обновлено: 17:34 05.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6–7 минут.
"На вооружение армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами и дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров. И в дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России, составит порядка 6–7 минут", - рассказал Белоусов.
Кроме того, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил, последнее из которых с отработкой превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре этого года.
Он пояснил, что РФ должна поддерживать ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги США, которые активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по ядерной стабильности.
"С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств на центральном полигоне на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение уже в сжатые сроки", - сказал Белоусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: