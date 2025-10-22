https://crimea.ria.ru/20251022/pochemu-evropa-ne-boitsya-yadernoy-voyny--mnenie-1150330899.html

Почему Европа не боится ядерной войны – мнение

Почему Европа не боится ядерной войны – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Почему Европа не боится ядерной войны – мнение

Европа привыкла, что ее безопасность со времен Второй мировой войны обеспечивают Соединенные Штаты Америки, а потому ничего не знает об ответственности и не... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T06:59

2025-10-22T06:59

2025-10-22T06:59

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий светов

политика

европейский союз (ес)

сша

россия

история

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111624/62/1116246211_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5cff8243498eed11d45693002c7c8b39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Европа привыкла, что ее безопасность со времен Второй мировой войны обеспечивают Соединенные Штаты Америки, а потому ничего не знает об ответственности и не испытывает страха, в отличие от американского лидера Дональда Трампа, который прекрасно осознает, что эскалация конфликта на Украине чревата столкновением ядерных сил РФ и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По его словам, Трамп понимает, чем угрожает эскалация конфликта на Украине, "потому что он президент ядерной державы, имеющий четкое представление, какой ядерный потенциал у России"."Для Западной Европы это все игры. Они привыкли считать за послевоенное время, что их безопасность обеспечат Соединенные Штаты. И есть твердая уверенность у той же Эстонии, что если у нее будет конфликт с Россией, то немедленно вмешаются США и поставят на грань риска свое существование ради Эстонии", – сказал Светов.Этим объясняются все агрессивные высказывания из Европы и нападки на Россию, в том числе из стран Балтии, добавил он.Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на УкраинеТого же порядка, на первый взгляд, радикальные и смелые, а при ближайшем рассмотрении – бездумные призывы министра обороны Швеции Пола Йонсона "морально и в военном отношении готовиться к войне", отметил политолог.Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира""И меткое замечание нашего сенатора Алексея Пушкова по этому поводу, который сказал, что тот войну себе представляет на экране компьютера, а реально не знает, что произойдет со Стокгольмом, если ввязаться в нее", – сказал Светов.Светов подчеркнул, что президент США избрал для себя стратегию действий, осознавая все риски, и не случайно уже не раз повторил, что Америка не собирается развязывать ядерную войну ради своих европейских союзников."Но они-то (европейцы - ред.) убеждены, что так будет. Вот отсюда их безответственность. Они ни за что не отвечают", – подытожил эксперт."Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуостроваНедавно экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что начало специальной военной операции России на Украине спровоцировала Польша и страны Балтии, выступив в 2021 году против предложенного Германией нового формата диалога с Россией и урегулирования конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнение Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, политика, европейский союз (ес), сша, россия, история, ядерное оружие