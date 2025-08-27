Рейтинг@Mail.ru
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса. Об этом проинформировал министр энергетики Российской РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса. Об этом проинформировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он уточнил, что на период с 2025 по 2027 годы утвержден план модернизации ключевых сетевых узлов, куда включено строительство распределительных подстанций, резервных линий и внедрения энергоаккумулирующих систем мощностью 100 МВт в Крыму, где работы проведут до конца года, и 250 МВт - в Краснодарском крае.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
владимир путин (политик), крым, новости крыма, энергетика, новости, правительство россии, анна цивилева
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности

Минэнерго: Крым вошел в число приоритетных регионов по развитию эгнергокомплекса

14:40 27.08.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса. Об этом проинформировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В регионах с опережающим ростом спроса ведется системная работа по увеличению мощности и развитию сетевого комплекса. В этом году до конца года мы планируем ввести 1 ГВт 600 МВт новых мощностей. Это большей частью будет связано с возобновляемыми источниками электроэнергии. В основном это будет в Ростовской области, на Кубани, в Крыму и на Дальнем Востоке", – проинформировал министр.

Он уточнил, что на период с 2025 по 2027 годы утвержден план модернизации ключевых сетевых узлов, куда включено строительство распределительных подстанций, резервных линий и внедрения энергоаккумулирующих систем мощностью 100 МВт в Крыму, где работы проведут до конца года, и 250 МВт - в Краснодарском крае.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
Владимир Путин (политик)КрымНовости КрымаЭнергетикаНовостиПравительство РоссииАнна Цивилева
 
