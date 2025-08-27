https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-do-kontsa-goda-narastyat-energeticheskie-moschnosti-1149022074.html

В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности

РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса. Об этом проинформировал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он уточнил, что на период с 2025 по 2027 годы утвержден план модернизации ключевых сетевых узлов, куда включено строительство распределительных подстанций, резервных линий и внедрения энергоаккумулирующих систем мощностью 100 МВт в Крыму, где работы проведут до конца года, и 250 МВт - в Краснодарском крае.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергииАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию

