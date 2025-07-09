https://crimea.ria.ru/20250709/v-koktebele-otkryli-krupnuyu-elektropodstantsiyu-1147820501.html

В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию

В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию - РИА Новости Крым, 09.07.2025

В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию

В Коктебеле запустили важный энергетический центр для снабжения электроэнергией восточного Крыма – питающую подстанцию 110 кВ. Она обеспечит энергоснабжением... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T12:21

2025-07-09T12:21

2025-07-09T13:30

коктебель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Коктебеле запустили важный энергетический центр для снабжения электроэнергией восточного Крыма – питающую подстанцию 110 кВ. Она обеспечит энергоснабжением потребителей курортного поселка, а также будет питать ближайшие населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго Крыма.На территории подстанции установлено современное оборудование отечественного производства. Это распределительные устройства 10 кВ , 35 кВ и 110 Кв, силовые трансформаторы 110 кВ (мощностью по 25 МВА каждый), трансформаторы собственных нужд. Смонтирована релейная защита и автоматика, подчеркнули в профильном министерстве.От подстанции будут запитаны электроустановки строительства очистных сооружений с системой разводящих коллекторов. В том числе канализационные сети, а также электроустановки реконструкции набережной в пгт Коктебель, уточнили в минтопэнерго республики.И добавили, вновь сооруженная подстанция позволит повысить стабильность подачи энергии и сформировать резерв для подключения к электрическим сетям новых заявителей, а также дать стимул для перспективного развития пгт Коктебель и прилегающих территорий."В рамках мероприятий Госпрограммы стоимость строительства объекта составила – 2 699 720 000 рублей. Заказчик – "Крымэнерго", – уточнили в сообщении.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, ремонт электросетевого хозяйства — один из главных вопросов, стоящих на повестке сегодняшнего дня. Ранее сообщалось, что объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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