Рейтинг@Mail.ru
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250522/novym-regionam-zakupyat-transformatory-i-podstantsii-na-5-mlrd-rubley-1146630390.html
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T16:37
2025-05-22T16:34
михаил мишустин
правительство россии
электросети
электроподстанция
новые регионы россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141617036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebd4133a5e0875bbbbc283a55025d4ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, это позволит быстро восстанавливать подачу электричества в случае возникновения непредвиденной ситуации и в целом улучшит качество электроснабжения для людей и предприятий.Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, будет способствовать повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов, отметил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141617036_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_965809d797f1dbfc90cc21dbac1cf728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, правительство россии, электросети, электроподстанция, новые регионы россии, общество, новости
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

Кабмин направит 5 млрд рублей на закупку трансформаторов и подстанций для новых регионов

16:37 22.05.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформатор
Трансформатор - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим свыше пяти миллиардов рублей на закупку около 100 трансформаторов и мобильных модульных подстанций. Они пойдут на формирование аварийного запаса оборудования самого востребованного класса", - сказал глава правительства.
По его словам, это позволит быстро восстанавливать подачу электричества в случае возникновения непредвиденной ситуации и в целом улучшит качество электроснабжения для людей и предприятий.
Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, будет способствовать повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов, отметил Мишустин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Михаил МишустинПравительство РоссииЭлектросетиЭлектроподстанцияНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья
17:5147 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс
17:42Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки
17:25На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы
17:17Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
17:02LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
16:51Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей
16:37Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
16:26На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей
16:15В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки
16:10На Крымском мосту начала расти очередь
16:04В Крыму за год пропали более 300 детей
15:46ПВО сбила еще 4 летевших на Москву беспилотника
15:38Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
15:28Новости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ
15:13Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки
15:06За заслуги перед отечеством - Путин вручил орден Маргарите Симоньян
14:59Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану
14:44США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий
14:41Путин вручил Лаврову высшую награду России
Лента новостейМолния