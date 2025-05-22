https://crimea.ria.ru/20250522/novym-regionam-zakupyat-transformatory-i-podstantsii-na-5-mlrd-rubley-1146630390.html

Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T16:37

2025-05-22T16:37

2025-05-22T16:34

михаил мишустин

правительство россии

электросети

электроподстанция

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, это позволит быстро восстанавливать подачу электричества в случае возникновения непредвиденной ситуации и в целом улучшит качество электроснабжения для людей и предприятий.Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, будет способствовать повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов, отметил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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