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Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T16:37
2025-05-22T16:37
2025-05-22T16:34
михаил мишустин
правительство россии
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, это позволит быстро восстанавливать подачу электричества в случае возникновения непредвиденной ситуации и в целом улучшит качество электроснабжения для людей и предприятий.Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, будет способствовать повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов, отметил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, правительство россии, электросети, электроподстанция, новые регионы россии, общество, новости
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
Кабмин направит 5 млрд рублей на закупку трансформаторов и подстанций для новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство направит 5 миллиардов рублей на улучшение электроснабжения в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим свыше пяти миллиардов рублей на закупку около 100 трансформаторов и мобильных модульных подстанций. Они пойдут на формирование аварийного запаса оборудования самого востребованного класса", - сказал глава правительства.
По его словам, это позволит быстро восстанавливать подачу электричества в случае возникновения непредвиденной ситуации и в целом улучшит качество электроснабжения для людей и предприятий.
Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, будет способствовать повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов, отметил Мишустин.
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