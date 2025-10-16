https://crimea.ria.ru/20251016/kim-chen-yna-priglasili-v-krym-1150235489.html

Ким Чен Ына пригласили в Крым

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику пригласил лидера КНДР Ким Чем Ына

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику пригласил лидера КНДР Ким Чем Ына посетить Крым. Об этом глава парламента РК рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".Владимир Константинов посетил КНДР 9 октября в составе российской делегации, которую возглавлял зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В Пхеньяне делегация приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.По его словам, беседа с Ким Чен Ыном продолжалась три с половиной часа."Очень интересный, умный, энергичный человек. Он в курсе всех дел в мировой политике, нашей специальной военной операции, понимает всю глубину ответственности как руководителя страны", - поделился спикер парламента Крыма впечатлениями от общения с корейским лидером.Константинов подчеркнул, что в непростые для России времена именно КНДР оказалась тем другом, который, как гласит пословица, познается в беде. Он напомнил, что военнослужащие Корейской народной армии участвовали в освобождении Курской области от формирований ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, проявив доблесть, мужество и героизм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В КНДР сделали заявление об УкраинеКНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль

