Ким Чен Ына пригласили в Крым - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Ким Чен Ына пригласили в Крым
Ким Чен Ына пригласили в Крым - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Ким Чен Ына пригласили в Крым
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику пригласил лидера КНДР Ким Чем Ына... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику пригласил лидера КНДР Ким Чем Ына посетить Крым. Об этом глава парламента РК рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".Владимир Константинов посетил КНДР 9 октября в составе российской делегации, которую возглавлял зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В Пхеньяне делегация приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.По его словам, беседа с Ким Чен Ыном продолжалась три с половиной часа."Очень интересный, умный, энергичный человек. Он в курсе всех дел в мировой политике, нашей специальной военной операции, понимает всю глубину ответственности как руководителя страны", - поделился спикер парламента Крыма впечатлениями от общения с корейским лидером.Константинов подчеркнул, что в непростые для России времена именно КНДР оказалась тем другом, который, как гласит пословица, познается в беде. Он напомнил, что военнослужащие Корейской народной армии участвовали в освобождении Курской области от формирований ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, проявив доблесть, мужество и героизм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику пригласил лидера КНДР Ким Чем Ына посетить Крым. Об этом глава парламента РК рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Владимир Константинов посетил КНДР 9 октября в составе российской делегации, которую возглавлял зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В Пхеньяне делегация приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.

"У меня была возможность выступить перед ним (лидером КНДР – ред.), я пригласил его в Крым от имени главы республики и крымчан. Сказал, что мы с большим уважением относимся к позиции КНДР и благодарим за помощь, которую корейцы оказали нашей стране, и ценим ее", – сказал Константинов.

По его словам, беседа с Ким Чен Ыном продолжалась три с половиной часа.
"Очень интересный, умный, энергичный человек. Он в курсе всех дел в мировой политике, нашей специальной военной операции, понимает всю глубину ответственности как руководителя страны", - поделился спикер парламента Крыма впечатлениями от общения с корейским лидером.
Константинов подчеркнул, что в непростые для России времена именно КНДР оказалась тем другом, который, как гласит пословица, познается в беде. Он напомнил, что военнослужащие Корейской народной армии участвовали в освобождении Курской области от формирований ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, проявив доблесть, мужество и героизм.
