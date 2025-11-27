https://crimea.ria.ru/20251127/russkiy-yazyk-stal-obyazatelnym-v-shkolakh-v-kndr-1151229117.html
Русский язык стал обязательным в школах КНДР
Русский язык стал обязательным в школах КНДР - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Русский язык стал обязательным в школах КНДР
Русский язык стал обязательным для изучения в школах Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T14:39
2025-11-27T14:39
2025-11-27T14:39
кндр (северная корея)
россия
русский язык
новости
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Русский язык стал обязательным для изучения в школах Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова пишет РИА Новости. Он добавил, что корейский язык также популярен среди россиян, сейчас его изучают более трех тысяч школьников. При этом для большинства из детей это второй или третий иностранный язык.В тоже время в КНДР насчитывается около 600 русистов.
кндр (северная корея)
россия
Русский язык стал обязательным в школах КНДР
В КНДР русский язык стал обязательным для изучения с 4 класса