Русский язык стал обязательным в школах КНДР

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Русский язык стал обязательным для изучения в школах Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова пишет РИА Новости. Он добавил, что корейский язык также популярен среди россиян, сейчас его изучают более трех тысяч школьников. При этом для большинства из детей это второй или третий иностранный язык.В тоже время в КНДР насчитывается около 600 русистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В КНДР сделали заявление об УкраинеКНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен ЫнКим Чен Ына пригласили в Крым

