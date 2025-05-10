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Ким Чен Ын дал громкое обещание России

Ким Чен Ын дал громкое обещание России - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Ким Чен Ын дал громкое обещание России

Корейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае атаки западных стран. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T10:46

2025-05-10T10:46

2025-05-10T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Корейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае атаки западных стран. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна, подчеркнул он.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.29 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальшеПутин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской областиВ КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области

https://crimea.ria.ru/20250509/komandiry-srazhavshikhsya-pod-kurskom-chastey-kndr-prinyali-uchastie-v-parade-1146334774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким чен ын, кндр (северная корея), россия, политика, внешняя политика, безопасность, коллективный запад, новости, в мире