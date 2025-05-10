Ким Чен Ын дал громкое обещание России
Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения прислужников США
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПредседатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Корейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае атаки западных стран. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна, подчеркнул он.
Если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна, подчеркнул он.
"Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", — сказал Ким Чен Ын.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
29 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.
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