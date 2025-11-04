Рейтинг@Mail.ru
Путин сделал заявление о системе "Орешник" - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Путин сделал заявление о системе "Орешник"
Путин сделал заявление о системе "Орешник" - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Путин сделал заявление о системе "Орешник"
Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков ракеты... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T22:11
2025-11-04T22:11
владимир путин (политик)
россия
ракетная система средней дальности "орешник"
оружие
безопасность
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
опк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", которая проходит во вторник.Президент подчеркнул, что все планы РФ по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, обеспечению армии и флота современной техникой и вооружениями, выполняются.Он также акцентировал, что "Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциалы".Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году, заявил путин ранее во вторник на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона", приуроченной ко Дню народного единства.
россия
владимир путин (политик), россия, ракетная система средней дальности "орешник", оружие, безопасность, военно-промышленный комплекс (впк), новости, опк
Путин сделал заявление о системе "Орешник"

"Орешник" поставлен на серийное производство в России – Путин

22:11 04.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", которая проходит во вторник.

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что все планы РФ по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, обеспечению армии и флота современной техникой и вооружениями, выполняются.
"Имею в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард", - уточнил российский лидер.
Он также акцентировал, что "Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциалы".
Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году, заявил путин ранее во вторник на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона", приуроченной ко Дню народного единства.
Владимир Путин (политик)РоссияРакетная система средней дальности "Орешник"ОружиеБезопасностьВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиОПК
 
