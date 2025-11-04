https://crimea.ria.ru/20251104/putin-sdelal-zayavlenie-o-sisteme-oreshnik-1150663095.html

Путин сделал заявление о системе "Орешник"

Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков ракеты... РИА Новости Крым, 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", которая проходит во вторник.Президент подчеркнул, что все планы РФ по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, обеспечению армии и флота современной техникой и вооружениями, выполняются.Он также акцентировал, что "Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциалы".Стратегический ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2026 году, заявил путин ранее во вторник на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона", приуроченной ко Дню народного единства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабреПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков

