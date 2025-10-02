https://crimea.ria.ru/20251002/putin-anonsiroval-poyavlenie-novykh-sistem-giperzvukovogo-oruzhiya-1149928893.html
Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия
2025-10-02T21:58
21:58 02.10.2025 (обновлено: 22:16 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Работа оборонно-промышленного комплекса России идет, уже создано много современных высокотехнологичных вооружений и могут появится новые системы гиперзвукового оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"У нас появилось другое гиперзвуковое оружие - "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности - "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут", - сказал Путин.
Президент добавил, что у России уже появилось много высокотехнологичных вооружений, включая комплекс "Орешник".
"У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Не Орешкин, а Орешник. Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: "Нет, это все-таки стратегическое оружие". Надо с этим разобраться", - добавил президент.
