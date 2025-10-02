https://crimea.ria.ru/20251002/putin-anonsiroval-poyavlenie-novykh-sistem-giperzvukovogo-oruzhiya-1149928893.html

Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия

02.10.2025

Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия

Работа оборонно-промышленного комплекса России идет, уже создано много современных высокотехнологичных вооружений и могут появится новые системы гиперзвукового... РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Работа оборонно-промышленного комплекса России идет, уже создано много современных высокотехнологичных вооружений и могут появится новые системы гиперзвукового оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент добавил, что у России уже появилось много высокотехнологичных вооружений, включая комплекс "Орешник"."У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Не Орешкин, а Орешник. Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: "Нет, это все-таки стратегическое оружие". Надо с этим разобраться", - добавил президент.

