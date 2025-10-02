Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/putin-anonsiroval-poyavlenie-novykh-sistem-giperzvukovogo-oruzhiya-1149928893.html
Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия
Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия
Работа оборонно-промышленного комплекса России идет, уже создано много современных высокотехнологичных вооружений и могут появится новые системы гиперзвукового... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T21:58
2025-10-02T22:16
россия
владимир путин (политик)
ядерное оружие
тактическое ядерное оружие (тяо)
оружие
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149928988_0:187:2989:1868_1920x0_80_0_0_45e3daae1d5418f03a3b575b19454658.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Работа оборонно-промышленного комплекса России идет, уже создано много современных высокотехнологичных вооружений и могут появится новые системы гиперзвукового оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент добавил, что у России уже появилось много высокотехнологичных вооружений, включая комплекс "Орешник"."У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Не Орешкин, а Орешник. Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: "Нет, это все-таки стратегическое оружие". Надо с этим разобраться", - добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149928988_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_0061301e40555d59524d491f0f37c6fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), ядерное оружие, тактическое ядерное оружие (тяо), оружие, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости
Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия

Путин: у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия

21:58 02.10.2025 (обновлено: 22:16 02.10.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Работа оборонно-промышленного комплекса России идет, уже создано много современных высокотехнологичных вооружений и могут появится новые системы гиперзвукового оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас появилось другое гиперзвуковое оружие - "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности - "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут", - сказал Путин.

Президент добавил, что у России уже появилось много высокотехнологичных вооружений, включая комплекс "Орешник".
"У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Не Орешкин, а Орешник. Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: "Нет, это все-таки стратегическое оружие". Надо с этим разобраться", - добавил президент.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВладимир Путин (политик)Ядерное оружиеТактическое ядерное оружие (ТЯО)ОружиеВооруженные силы РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 3 октября
23:17Выступление Путина на "Валдае" – главное
23:16Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
22:36"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
22:34Путин сделал заявление о ядерном оружии
22:10Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
21:58Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия
21:52Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах
21:36Повышение НДС отразится на экономике России – Путин
21:27Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
21:14Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске
21:13Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
20:58Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
20:46В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
20:39Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин
20:29Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:2211 беспилотников сбили над Черным морем
20:18Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
19:52В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния