https://crimea.ria.ru/20250801/seriynoe-proizvodstvo-oreshnika-zapustili-v-rossii--putin-1148410552.html

Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин

Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин

В России началось серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Первый из них уже поступил в войска, сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T14:37

2025-08-01T14:37

2025-08-01T14:55

владимир путин (политик)

ракетная система средней дальности "орешник"

вооруженные силы россии

оружие

новости

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В России началось серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Первый из них уже поступил в войска, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.Говоря о ситуации с поставкой комплекса "Орешник" в Белоруссию, Путин сообщил, что "все по плану". О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в России ставят на серийное производствоВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", вооруженные силы россии, оружие, новости, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко