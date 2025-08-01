Рейтинг@Mail.ru
Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250801/seriynoe-proizvodstvo-oreshnika-zapustili-v-rossii--putin-1148410552.html
Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин
Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин
В России началось серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Первый из них уже поступил в войска, сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T14:37
2025-08-01T14:55
владимир путин (политик)
ракетная система средней дальности "орешник"
вооруженные силы россии
оружие
новости
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148410609_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_242cd1e7878f8c01495177d03d156972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В России началось серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Первый из них уже поступил в войска, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.Говоря о ситуации с поставкой комплекса "Орешник" в Белоруссию, Путин сообщил, что "все по плану". О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в России ставят на серийное производствоВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148410609_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_922fd296ebcb5bd976df93eeb71b1204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", вооруженные силы россии, оружие, новости, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин

В РФ заработало серийное производство "Орешника" – первый комплекс уже поступил в войска

14:37 01.08.2025 (обновлено: 14:55 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В России началось серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Первый из них уже поступил в войска, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
"У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала", - сказал Путин.
Говоря о ситуации с поставкой комплекса "Орешник" в Белоруссию, Путин сообщил, что "все по плану".
"Наши специалисты - и белорусские военные специалисты, и российские - выбрали место для будущих позиций ("Орешника" - ред.)", - сказал российский лидер.
О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Орешник" в России ставят на серийное производство
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
 
Владимир Путин (политик)Ракетная система средней дальности "Орешник"Вооруженные силы РоссииОружиеНовостиБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр Лукашенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:59Конфликт на Украине и "Орешник": главное со встречи Путина и Лукашенко
15:34Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов
15:23Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок
15:14Одна била, двое снимали: в Джанкое школьница избила сверстницу
14:59Путин сделал заявление о переговорах Москвы и Киева
14:37Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин
14:17Сбербанк приготовил серию ярких мероприятий для участников "Таврида.АРТ"
14:11Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой
13:59Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
13:50Новости СВО: стали известны потери Киева за неделю
13:37Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года
13:31ВСУ атаковали "скорую" в Алешках
13:23В Крыму 11 человек погибли на воде с начала года
13:10В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ"
12:48В Большой Алуште ввели график подачи воды
12:38Грозовой шторм с крупным градом идет на Крым
12:30В Инкермане открыли рабочее движение по мосту через реку Черная
12:29Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области
12:24Стали известны подробности смертельного ДТП с подростками на Кубани
12:08Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
Лента новостейМолния