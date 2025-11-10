Рейтинг@Mail.ru
Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко
Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко
2025-11-10T15:21
2025-11-10T15:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Заступающий в декабре на боевое дежурство в Белоруссии ракетный комплекс "Орешник" будет менять места дислокации и при необходимости может быть использован для удара. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.Также президент Белоруссии прокомментировал сомнения США по поводу наличия у страны тактического ядерного оружия."Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте. Я даже больше сказал: мы его еще раз обслужили – отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия", – подчеркнул глава государства.28 октября пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила планы поставить на боевое дежурство в декабре российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко

"Орешник" сможет находиться в разных местах и нанести удар при необходимости – Лукашенко

15:21 10.11.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Заступающий в декабре на боевое дежурство в Белоруссии ракетный комплекс "Орешник" будет менять места дислокации и при необходимости может быть использован для удара. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.
"Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости – ред.) нанести удар", – приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Также президент Белоруссии прокомментировал сомнения США по поводу наличия у страны тактического ядерного оружия.
"Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте. Я даже больше сказал: мы его еще раз обслужили – отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия", – подчеркнул глава государства.
28 октября пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила планы поставить на боевое дежурство в декабре российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
