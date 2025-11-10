https://crimea.ria.ru/20251110/otkuda-oreshnik-smozhet-nanesti-udar--chto-otvetil-lukashenko-1150783208.html
Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко
Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко
2025-11-10T15:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Заступающий в декабре на боевое дежурство в Белоруссии ракетный комплекс "Орешник" будет менять места дислокации и при необходимости может быть использован для удара. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.Также президент Белоруссии прокомментировал сомнения США по поводу наличия у страны тактического ядерного оружия."Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте. Я даже больше сказал: мы его еще раз обслужили – отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия", – подчеркнул глава государства.28 октября пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила планы поставить на боевое дежурство в декабре российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о системе "Орешник"Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничествоРФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства
