https://crimea.ria.ru/20251031/ministry-oborony-rossii-i-belorussii-obsudili-voennoe-sotrudnichestvo-1150573903.html

Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество

Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T12:31

2025-10-31T12:31

2025-10-31T12:31

министерство обороны рф

россия

белоруссия

безопасность

андрей белоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150573497_0:2:1260:711_1920x0_80_0_0_7ebf7a7696533eaeb9996d3ad9562aa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и Минска. Двусторонняя встреча состоялась в рамках заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ в Алма-Ате, сообщили в Минобороны России.Андрей Белоусов напомнил, что 15 октября в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России были подведены итоги деятельности за прошедший год, определены перспективные направления взаимодействия и поставлены задачи в сфере безопасности.Ранее сообщалось, что военные России и Белоруссии отрабатывают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД Российские войска освободили Дроновку в ДНРМинистр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, белоруссия, безопасность, андрей белоусов