https://crimea.ria.ru/20251031/ministry-oborony-rossii-i-belorussii-obsudili-voennoe-sotrudnichestvo-1150573903.html
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T12:31
2025-10-31T12:31
2025-10-31T12:31
министерство обороны рф
россия
белоруссия
безопасность
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150573497_0:2:1260:711_1920x0_80_0_0_7ebf7a7696533eaeb9996d3ad9562aa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и Минска. Двусторонняя встреча состоялась в рамках заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ в Алма-Ате, сообщили в Минобороны России.Андрей Белоусов напомнил, что 15 октября в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России были подведены итоги деятельности за прошедший год, определены перспективные направления взаимодействия и поставлены задачи в сфере безопасности.Ранее сообщалось, что военные России и Белоруссии отрабатывают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД Российские войска освободили Дроновку в ДНРМинистр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150573497_156:0:1105:712_1920x0_80_0_0_6ee4ae2a09fa4548b3e73fea0910ed2d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, россия, белоруссия, безопасность, андрей белоусов
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Главы Минобороны Росси и Белоруссии обсудили военное сотрудничество