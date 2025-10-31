Рейтинг@Mail.ru
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/ministry-oborony-rossii-i-belorussii-obsudili-voennoe-sotrudnichestvo-1150573903.html
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T12:31
2025-10-31T12:31
министерство обороны рф
россия
белоруссия
безопасность
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150573497_0:2:1260:711_1920x0_80_0_0_7ebf7a7696533eaeb9996d3ad9562aa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и Минска. Двусторонняя встреча состоялась в рамках заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ в Алма-Ате, сообщили в Минобороны России.Андрей Белоусов напомнил, что 15 октября в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России были подведены итоги деятельности за прошедший год, определены перспективные направления взаимодействия и поставлены задачи в сфере безопасности.Ранее сообщалось, что военные России и Белоруссии отрабатывают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД Российские войска освободили Дроновку в ДНРМинистр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150573497_156:0:1105:712_1920x0_80_0_0_6ee4ae2a09fa4548b3e73fea0910ed2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, россия, белоруссия, безопасность, андрей белоусов
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество

Главы Минобороны Росси и Белоруссии обсудили военное сотрудничество

12:31 31.10.2025
 
© Скриншот видеоМинистры обороны России и Белоруссии
Министры обороны России и Белоруссии
© Скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным перспективы военного сотрудничества Москвы и Минска. Двусторонняя встреча состоялась в рамках заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ в Алма-Ате, сообщили в Минобороны России.
Андрей Белоусов напомнил, что 15 октября в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России были подведены итоги деятельности за прошедший год, определены перспективные направления взаимодействия и поставлены задачи в сфере безопасности.

"Убежден, что утвержденная нами Программа стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период придаст новый импульс двусторонним отношениям", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что военные России и Белоруссии отрабатывают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
Российские войска освободили Дроновку в ДНР
Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"
 
Министерство обороны РФРоссияБелоруссияБезопасностьАндрей Белоусов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Крымский мост сейчас - очереди растут
14:07Новости СВО: армия России поражает ключевые позиции ВСУ
13:45В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам Украины
13:38О "Буревестнике" и "Посейдоне" Путин говорил еще в 2018 году – Шойгу
13:28На Кубани предотвратили теракт на железной дороге
13:22Армия России освободила Новоалександровку в Днепропетровской области
12:53Рейд в Севастополе открыт
12:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:31Министры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество
12:26В Севастополе остановили катера и паромы на фоне воздушной тревоги
12:25В Севастополе объявлена воздушная тревога
12:04Часть Феодосии осталась без света
11:43Бастрыкин требует повторный доклад по ДТП со "скорой" в Севастополе
11:36Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
11:20Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
10:57В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
10:52Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
10:43В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%
10:32В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали
10:22Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
Лента новостейМолния