РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства

РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства

2025-10-15T17:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, стороны подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности. Приняты важные решения, которые будут способствовать развитию военно-технического потенциала Союзного государства и сотрудничеству оборонных ведомств. Одним из приоритетов взаимодействия министр обозначил оперативную и боевую подготовку.Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих, заявлял ранее Белоусов. В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики, заявлял ранее глава Службы внешней разведки России Нарышкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии"Орешник" уже в пути – ЛукашенкоВС России и Белоруссии завершили совместное учение "Запад-2025"

2025

