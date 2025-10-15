Рейтинг@Mail.ru
РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства - РИА Новости Крым, 15.10.2025
РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства
РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства - РИА Новости Крым, 15.10.2025
РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства
Россия и Белоруссия подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, стороны подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности. Приняты важные решения, которые будут способствовать развитию военно-технического потенциала Союзного государства и сотрудничеству оборонных ведомств. Одним из приоритетов взаимодействия министр обозначил оперативную и боевую подготовку.Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих, заявлял ранее Белоусов. В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики, заявлял ранее глава Службы внешней разведки России Нарышкин.
РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерства

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной области на 5 лет

17:18 15.10.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Реализация программы позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Белоруссии и Союзного государства в целом", – сказал Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.
По его словам, стороны подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности. Приняты важные решения, которые будут способствовать развитию военно-технического потенциала Союзного государства и сотрудничеству оборонных ведомств. Одним из приоритетов взаимодействия министр обозначил оперативную и боевую подготовку.
"План стратегического сотрудничества на 2026 год включает 164 мероприятия по различным направлениям деятельности. Более половины из них предусматривает практическую отработку совместных задач. Взаимовыгодное партнерство, в том числе, в целях оснащения белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, будет продолжено", –заявил Белоусов.
Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих, заявлял ранее Белоусов.
В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики, заявлял ранее глава Службы внешней разведки России Нарышкин.
