Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
2025-11-01T15:15
2025-11-01T15:15
2025-11-01T15:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Заявление главы СБУ Василия Малюка* об "уничтожении" украинскими силами российской ракеты "Орешник" на территории РФ является ложью, призванной хоть немного ободрить дух украинцев на фоне неудач ВСУ на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов.Накануне Малюк* на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что украинским силам якобы удалось в 2023 году уничтожить одну из ракет "Орешник" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.Он отметил, что перехватить "Орешник" каким-либо существующими современными средствами ПВО и ПРО невозможно. Кроме того, тогда у Киева еще даже не было американских зенитных комплексов Patriot, которые гипотетически могли бы перехватить современные российские ракеты. А "Орешник" с учетом всех его характеристик и вовсе им не под силу перехватить.Специалист также обратил внимание на то, что никаких весомых доказательств якобы "уничтожения" "Орешника" киевский режим не представил. Но в конечном итоге, по его мнению, все эти заявления, которым не стоит верить, не имеют никакого значения.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.О начале серийного производства данных систем Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым
. Заявление главы СБУ Василия Малюка* об "уничтожении" украинскими силами российской ракеты "Орешник" на территории РФ является ложью, призванной хоть немного ободрить дух украинцев на фоне неудач ВСУ на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов.
Накануне Малюк* на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что украинским силам якобы удалось в 2023 году уничтожить одну из ракет "Орешник" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
"Заявление это прозвучало в качестве желания подкрепить дух (украинцев) на фоне последних неудач на фронте, которые у Украины уже случились и в ближайшее время произойдут", - сказал Живов.
Он отметил, что перехватить "Орешник" каким-либо существующими современными средствами ПВО и ПРО невозможно. Кроме того, тогда у Киева еще даже не было американских зенитных комплексов Patriot, которые гипотетически могли бы перехватить современные российские ракеты. А "Орешник" с учетом всех его характеристик и вовсе им не под силу перехватить.
"Вообще скорость, с которой двигается "Орешник", траектория этой ракеты, изменения маршрута полета, по умолчанию не дают возможности такой перехват осуществить", - подчеркнул Живов.
Специалист также обратил внимание на то, что никаких весомых доказательств якобы "уничтожения" "Орешника" киевский режим не представил. Но в конечном итоге, по его мнению, все эти заявления, которым не стоит верить, не имеют никакого значения.
"Если Вооруженные силы России таки начнут применять по украинским объектам "Орешники", мы сразу увидим реальные возможности этой ракеты, и посмотрим тогда, что Зеленский будет рассказывать, как они там что-то "уничтожают", - отметил Живов и добавил, что данным заявлениям верхушки киевского режима вряд ли верят правительства западных стран, опирающиеся в таких вопросах на информацию собственных разведывательных служб.
В ноябре прошлого
года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева
по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.
О начале серийного производства
данных систем Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
