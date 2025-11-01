https://crimea.ria.ru/20251101/chto-stoit-za-zayavleniem-kieva-ob-unichtozhenii-oreshnika--1150606182.html

Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"

Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Заявление главы СБУ Василия Малюка* об "уничтожении" украинскими силами российской ракеты "Орешник" на территории РФ является ложью, призванной хоть немного ободрить дух украинцев на фоне неудач ВСУ на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов.Накануне Малюк* на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что украинским силам якобы удалось в 2023 году уничтожить одну из ракет "Орешник" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.Он отметил, что перехватить "Орешник" каким-либо существующими современными средствами ПВО и ПРО невозможно. Кроме того, тогда у Киева еще даже не было американских зенитных комплексов Patriot, которые гипотетически могли бы перехватить современные российские ракеты. А "Орешник" с учетом всех его характеристик и вовсе им не под силу перехватить.Специалист также обратил внимание на то, что никаких весомых доказательств якобы "уничтожения" "Орешника" киевский режим не представил. Но в конечном итоге, по его мнению, все эти заявления, которым не стоит верить, не имеют никакого значения.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.О начале серийного производства данных систем Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия поставит "Орешник" на боевое дежурство в декабреЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 кмПутин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия

