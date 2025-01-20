Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе
Губернатор оценил перспективы курортного сезона в Севастополе
© РИА Новости КрымУборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Новых выбросов мазута на берег в агломерации Севастополя не было зафиксировано с 14 января. Если специалисты в ближайшее время ликвидируют источники утечки нефтепродуктов в море, то курортный сезон состоится без проблем. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"На сегодняшний момент море чистое. Вот этой болтанки в прибрежной зоне нет, мы на всякий случай по опыту Анапы поставили сетки, которые на песчаных пляжах должны отлавливать мелкие фракции мазута. Поставили боны в бухте Круглой, где у нас зимуют перелетные птицы", - сказал он.
Все меры предосторожности приняты. Если источники загрязнения будут устранены и не будет новых выбросов, то до начала курортного сезона все прибрежная зона в Севастополе будет приведена в порядок, заверил губернатор:
"Сейчас все наши мысли со специалистами, которые должны полностью ликвидировать источник. И тогда мы спокойно, совершенно точно до наступления летнего времени, приведем все пляжи в порядок и примем гостей со всей страны на севастопольском побережье".
Работа осложняется тем, что многие пляжи в Севастополе доступны только с моря, и вывоз мешков с грунтом можно осуществлять только с катеров, подход которых не всегда возможен по погодным условиям. В некоторых местах специализированная техника спускает специальные лодки с обрывов, которые заполняют мешками и после этого вытаскивают наверх.
"Все, что было вынесено морем, практически собрано. Сейчас заканчиваем вывоз мешков и продолжаем ювелирную зачистку пляжей, чтобы мельчайшие фракции мазута тоже были собраны", - сказал он.
В Севастополе около 160 километров прибрежной полосы, и с момента крушения танкеров не было ни одного участка, где бы не было зафиксировано мазута, хотя и не в таком объеме, как на Кубани, заявил Развожаев. За все время собрано уже более 212 тонн загрязненного мазутом грунта, начата его утилизация.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: