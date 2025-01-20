https://crimea.ria.ru/20250120/razvozhaev-otsenil-riski-dlya-kurortnogo-sezona-v-sevastopole-1143509089.html

Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе

Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе

Новых выбросов мазута на берег в агломерации Севастополя не было зафиксировано с 14 января. Если специалисты в ближайшее время ликвидируют источники утечки... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T21:35

2025-01-20T21:35

2025-01-20T21:35

севастополь

михаил развожаев

крым

новости крыма

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Новых выбросов мазута на берег в агломерации Севастополя не было зафиксировано с 14 января. Если специалисты в ближайшее время ликвидируют источники утечки нефтепродуктов в море, то курортный сезон состоится без проблем. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Все меры предосторожности приняты. Если источники загрязнения будут устранены и не будет новых выбросов, то до начала курортного сезона все прибрежная зона в Севастополе будет приведена в порядок, заверил губернатор:"Сейчас все наши мысли со специалистами, которые должны полностью ликвидировать источник. И тогда мы спокойно, совершенно точно до наступления летнего времени, приведем все пляжи в порядок и примем гостей со всей страны на севастопольском побережье".Работа осложняется тем, что многие пляжи в Севастополе доступны только с моря, и вывоз мешков с грунтом можно осуществлять только с катеров, подход которых не всегда возможен по погодным условиям. В некоторых местах специализированная техника спускает специальные лодки с обрывов, которые заполняют мешками и после этого вытаскивают наверх.В Севастополе около 160 километров прибрежной полосы, и с момента крушения танкеров не было ни одного участка, где бы не было зафиксировано мазута, хотя и не в таком объеме, как на Кубани, заявил Развожаев. За все время собрано уже более 212 тонн загрязненного мазутом грунта, начата его утилизация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозыВодолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"С пляжей Крыма и Кубани за неделю убрали 7,5 тыс тонн загрязненного песка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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