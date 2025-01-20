https://crimea.ria.ru/20250120/komanda-trampa-boitsya-pokusheniya-vo-vremya-inauguratsii--ekspert-1143505445.html

Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт

Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T18:51

2025-01-20T18:51

2025-01-20T18:51

радио "спутник в крыму"

новости

владимир киреев

мнения

дональд трамп

инаугурация

сша

политика

покушение на дональда трампа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141529731_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_91e6332abdd7316c4e7ee5f99db9c8a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Страх новых попыток убийства обоснован, считает он, потому что американское общество расколото. Новый курс, который предлагает команда Дональда Трампа, приводит его к резкому противостоянию со значительной частью американских политических элит.Истоки этого конфликта не в украинском вопросе, а в том, что администрации всех президентов США, начиная со времен холодной войны, неуклонно, шаг за шагом работали на уничтожение сначала Советского Союза, а затем России. И этот спор не будет разрешен до тех пор, пока не будут пересмотрены основы мировой безопасности.На этом фоне Дональд Трамп заявляет о том, что претензии России по поводу расширения НАТО оправданы, и желание российского руководства препятствовать приближению агрессивного блока к границам России вполне закономерно. Однако не стоит ожидать, что за срок его правления для России все вопросы решатся и угроза исчезнет. Современная политическая ситуация слишком сложная и требует "филигранных решений", поскольку у этого конфликта очень много сторон, включая Китай, КНДР, Израиль, Иран и другие страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир киреев, мнения, дональд трамп, инаугурация, сша, политика, покушение на дональда трампа