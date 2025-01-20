https://crimea.ria.ru/20250120/komanda-trampa-boitsya-pokusheniya-vo-vremya-inauguratsii--ekspert-1143505445.html
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T18:51
2025-01-20T18:51
2025-01-20T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Страх новых попыток убийства обоснован, считает он, потому что американское общество расколото. Новый курс, который предлагает команда Дональда Трампа, приводит его к резкому противостоянию со значительной частью американских политических элит.Истоки этого конфликта не в украинском вопросе, а в том, что администрации всех президентов США, начиная со времен холодной войны, неуклонно, шаг за шагом работали на уничтожение сначала Советского Союза, а затем России. И этот спор не будет разрешен до тех пор, пока не будут пересмотрены основы мировой безопасности.На этом фоне Дональд Трамп заявляет о том, что претензии России по поводу расширения НАТО оправданы, и желание российского руководства препятствовать приближению агрессивного блока к границам России вполне закономерно. Однако не стоит ожидать, что за срок его правления для России все вопросы решатся и угроза исчезнет. Современная политическая ситуация слишком сложная и требует "филигранных решений", поскольку у этого конфликта очень много сторон, включая Китай, КНДР, Израиль, Иран и другие страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
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новости, владимир киреев, мнения, дональд трамп, инаугурация, сша, политика, покушение на дональда трампа
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
Инаугурацию Трампа перенесли в помещение из страха покушения на его жизнь - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
"Недаром инаугурацию делают в закрытом помещении. Публично говорится о том, что это из-за низкой температуры, но по факту-то боятся четвертого покушения. Об этом прямо говорят люди из окружения Трампа", - сказал он.
Страх новых попыток убийства обоснован, считает он, потому что американское общество расколото. Новый курс, который предлагает команда Дональда Трампа, приводит его к резкому противостоянию со значительной частью американских политических элит.
"Новый курс, который сейчас предлагается, приходит в резкое столкновение со значительными количествами интересов правящих американских кругов. Его, конечно, поддерживают другие круги, но между ними очень серьёзный конфликт", - подчеркнул Владимир Киреев.
Истоки этого конфликта не в украинском вопросе, а в том, что администрации всех президентов США, начиная со времен холодной войны, неуклонно, шаг за шагом работали на уничтожение сначала Советского Союза, а затем России. И этот спор не будет разрешен до тех пор, пока не будут пересмотрены основы мировой безопасности.
"Они неуклонно, шаг за шагом обвивали нас этими кольцами анаконды, травили ядом, постоянно был обман за обманом, ложь за ложью. За всеми разговорами, тогда ещё Клинтона, а потом Буша-младшего всегда скрывались какие-то подтексты, которые были направлены на разрушение России, на создание для России проблем".
На этом фоне Дональд Трамп заявляет о том, что претензии России по поводу расширения НАТО оправданы, и желание российского руководства препятствовать приближению агрессивного блока к границам России вполне закономерно. Однако не стоит ожидать, что за срок его правления для России все вопросы решатся и угроза исчезнет. Современная политическая ситуация слишком сложная и требует "филигранных решений", поскольку у этого конфликта очень много сторон, включая Китай, КНДР, Израиль, Иран и другие страны.
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