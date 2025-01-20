Рейтинг@Mail.ru
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250120/komanda-trampa-boitsya-pokusheniya-vo-vremya-inauguratsii--ekspert-1143505445.html
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T18:51
2025-01-20T18:51
радио "спутник в крыму"
новости
владимир киреев
мнения
дональд трамп
инаугурация
сша
политика
покушение на дональда трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141529731_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_91e6332abdd7316c4e7ee5f99db9c8a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Страх новых попыток убийства обоснован, считает он, потому что американское общество расколото. Новый курс, который предлагает команда Дональда Трампа, приводит его к резкому противостоянию со значительной частью американских политических элит.Истоки этого конфликта не в украинском вопросе, а в том, что администрации всех президентов США, начиная со времен холодной войны, неуклонно, шаг за шагом работали на уничтожение сначала Советского Союза, а затем России. И этот спор не будет разрешен до тех пор, пока не будут пересмотрены основы мировой безопасности.На этом фоне Дональд Трамп заявляет о том, что претензии России по поводу расширения НАТО оправданы, и желание российского руководства препятствовать приближению агрессивного блока к границам России вполне закономерно. Однако не стоит ожидать, что за срок его правления для России все вопросы решатся и угроза исчезнет. Современная политическая ситуация слишком сложная и требует "филигранных решений", поскольку у этого конфликта очень много сторон, включая Китай, КНДР, Израиль, Иран и другие страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141529731_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_623d4ba973e2f9135947e938c99bba51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир киреев, мнения, дональд трамп, инаугурация, сша, политика, покушение на дональда трампа
Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт

Инаугурацию Трампа перенесли в помещение из страха покушения на его жизнь - эксперт

18:51 20.01.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом режиме, поскольку в команде избранного президента боятся новых покушений на его жизнь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
"Недаром инаугурацию делают в закрытом помещении. Публично говорится о том, что это из-за низкой температуры, но по факту-то боятся четвертого покушения. Об этом прямо говорят люди из окружения Трампа", - сказал он.
Страх новых попыток убийства обоснован, считает он, потому что американское общество расколото. Новый курс, который предлагает команда Дональда Трампа, приводит его к резкому противостоянию со значительной частью американских политических элит.
"Новый курс, который сейчас предлагается, приходит в резкое столкновение со значительными количествами интересов правящих американских кругов. Его, конечно, поддерживают другие круги, но между ними очень серьёзный конфликт", - подчеркнул Владимир Киреев.
Истоки этого конфликта не в украинском вопросе, а в том, что администрации всех президентов США, начиная со времен холодной войны, неуклонно, шаг за шагом работали на уничтожение сначала Советского Союза, а затем России. И этот спор не будет разрешен до тех пор, пока не будут пересмотрены основы мировой безопасности.
"Они неуклонно, шаг за шагом обвивали нас этими кольцами анаконды, травили ядом, постоянно был обман за обманом, ложь за ложью. За всеми разговорами, тогда ещё Клинтона, а потом Буша-младшего всегда скрывались какие-то подтексты, которые были направлены на разрушение России, на создание для России проблем".
На этом фоне Дональд Трамп заявляет о том, что претензии России по поводу расширения НАТО оправданы, и желание российского руководства препятствовать приближению агрессивного блока к границам России вполне закономерно. Однако не стоит ожидать, что за срок его правления для России все вопросы решатся и угроза исчезнет. Современная политическая ситуация слишком сложная и требует "филигранных решений", поскольку у этого конфликта очень много сторон, включая Китай, КНДР, Израиль, Иран и другие страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа
Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурацией
Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиВладимир КиреевМненияДональд ТрампИнаугурацияСШАПолитикаПокушение на Дональда Трампа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
20:24Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас
20:21Инаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине
20:03Дональд Трамп официально стал президентом США
19:44В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области
19:12Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
18:51Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
18:30Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева
18:07Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности
17:41Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
17:37Феодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов
17:14Рейд в Севастополе открыт
17:07Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа
16:58Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте
16:53Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ
16:46Крымский мост открыли
16:45Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута
16:24Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто
16:18Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
15:56В Севастополе третий раз перекрыт рейд
Лента новостейМолния