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3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания
3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания - РИА Новости Крым, 20.01.2025
3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания
Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T22:03
2025-01-20T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех миллионов. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.При этом женщина заплатила организации всю сумму сразу. Однако строители не уложились в сроки, которые были прописаны в договоре, и позже ремонт также не был завершен.Тогда заказчица потребовала вернуть деньги, но получила отказ и обратилась в суд за защитой своих прав.Симферопольский районный суд РК определил привлечь к участию в деле Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.В итоге, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 127 тысяч 525 рублей. В нее включены стоимость работ по договору, пеня за просрочку исполнения обязательств и компенсация причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
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3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания

Строительная организация в Крыму выплатит заказчику более 3 млн за срыв ремонта в квартире

22:03 20.01.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех миллионов. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"Потребитель заключила договор со строительной организацией, согласно условиям которого, последняя обязалась выполнить ремонтно-строительные работы в квартире потребителя. Сумма по договору составила 1 340 тысяч 920 рублей", - говорится в сообщении.
При этом женщина заплатила организации всю сумму сразу. Однако строители не уложились в сроки, которые были прописаны в договоре, и позже ремонт также не был завершен.
Тогда заказчица потребовала вернуть деньги, но получила отказ и обратилась в суд за защитой своих прав.
Симферопольский районный суд РК определил привлечь к участию в деле Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
"Было подготовлено заключение по делу в целях защиты потребителя, что в данном случае его права грубо нарушены и исковые требования подлежат удовлетворению", - поясняют в Роспотребнадзоре.
В итоге, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 127 тысяч 525 рублей. В нее включены стоимость работ по договору, пеня за просрочку исполнения обязательств и компенсация причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
 
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