https://crimea.ria.ru/20250120/3-mln-za-sryv-remonta-v-kvartire-v-krymu-osuzhdena-stroitelnaya-kompaniya-1143501901.html
3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания
3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания - РИА Новости Крым, 20.01.2025
3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания
Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T22:03
2025-01-20T22:03
2025-01-20T22:03
новости
роспотребнадзор
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех миллионов. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.При этом женщина заплатила организации всю сумму сразу. Однако строители не уложились в сроки, которые были прописаны в договоре, и позже ремонт также не был завершен.Тогда заказчица потребовала вернуть деньги, но получила отказ и обратилась в суд за защитой своих прав.Симферопольский районный суд РК определил привлечь к участию в деле Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.В итоге, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 127 тысяч 525 рублей. В нее включены стоимость работ по договору, пеня за просрочку исполнения обязательств и компенсация причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_8fe38054e9f4e394161141cbead6f560.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, роспотребнадзор, крым, новости крыма, происшествия
3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания
Строительная организация в Крыму выплатит заказчику более 3 млн за срыв ремонта в квартире
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех миллионов. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"Потребитель заключила договор со строительной организацией, согласно условиям которого, последняя обязалась выполнить ремонтно-строительные работы в квартире потребителя. Сумма по договору составила 1 340 тысяч 920 рублей", - говорится в сообщении.
При этом женщина заплатила организации всю сумму сразу. Однако строители не уложились в сроки, которые были прописаны в договоре, и позже ремонт также не был завершен.
Тогда заказчица потребовала вернуть деньги, но получила отказ и обратилась в суд за защитой своих прав.
Симферопольский районный суд РК определил привлечь к участию в деле Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
"Было подготовлено заключение по делу в целях защиты потребителя, что в данном случае его права грубо нарушены и исковые требования подлежат удовлетворению", - поясняют в Роспотребнадзоре.
В итоге, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 127 тысяч 525 рублей. В нее включены стоимость работ по договору, пеня за просрочку исполнения обязательств и компенсация причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: