https://crimea.ria.ru/20250120/3-mln-za-sryv-remonta-v-kvartire-v-krymu-osuzhdena-stroitelnaya-kompaniya-1143501901.html

3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания

3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания - РИА Новости Крым, 20.01.2025

3 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания

Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T22:03

2025-01-20T22:03

2025-01-20T22:03

новости

роспотребнадзор

крым

новости крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Строительная организация взяла у жительницы Крыма более 1 миллиона рублей за ремонт квартиры, но не выполнила его и теперь должна заказчику по суду более трех миллионов. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.При этом женщина заплатила организации всю сумму сразу. Однако строители не уложились в сроки, которые были прописаны в договоре, и позже ремонт также не был завершен.Тогда заказчица потребовала вернуть деньги, но получила отказ и обратилась в суд за защитой своих прав.Симферопольский районный суд РК определил привлечь к участию в деле Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.В итоге, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований потребителя на сумму 3 127 тысяч 525 рублей. В нее включены стоимость работ по договору, пеня за просрочку исполнения обязательств и компенсация причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роспотребнадзор, крым, новости крыма, происшествия