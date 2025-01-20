https://crimea.ria.ru/20250120/donald-tramp-prines-prisyagu-prezidenta-ssha-1143506767.html
Дональд Трамп официально стал президентом США
Дональд Трамп официально стал президентом США - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Дональд Трамп официально стал президентом США
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T20:03
2025-01-20T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса.Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов. Трамп по традиции дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США. Также его соратник Джей Ди Вэнс принес присягу на посту вице-президента. Инаугурация для США стала юбилейной – президента привели к присяге в 60-й раз. Сам Трамп стал вторым человеком в истории Штатов, который отработает два срока не подряд, а с четырехлетним перерывом. До него такое удавалось только Гроверу Кливленду в конце XIX века. Церемонию впервые с 1985 перенесли в помещение из-за морозной погоды. На церемонии присутствовал предшественник Трампа Джо Байден и экс-вице-президент Камала Харрис, а также бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
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сша, дональд трамп, новости, политика, в мире
Дональд Трамп официально стал президентом США
Дональд Трамп принес присягу президента США
20:03 20.01.2025 (обновлено: 20:14 20.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в ротонде здания Конгресса.
Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов. Трамп по традиции дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США. Также его соратник Джей Ди Вэнс принес присягу на посту вице-президента.
Инаугурация для США стала юбилейной – президента привели к присяге в 60-й раз.
Сам Трамп стал вторым человеком в истории Штатов, который отработает два срока не подряд, а с четырехлетним перерывом. До него такое удавалось только Гроверу Кливленду в конце XIX века.
Церемонию впервые с 1985 перенесли в помещение из-за морозной погоды. На церемонии присутствовал предшественник Трампа Джо Байден и экс-вице-президент Камала Харрис, а также бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.
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