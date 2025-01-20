https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html

Инаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине

Инаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Инаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине

Дата инаугурации избранного президента США Дональда Трампа могла быть выбрана не случайно, поскольку именно в это время земляне могут наблюдать большой парад... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T20:21

2025-01-20T20:21

2025-01-20T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дата инаугурации избранного президента США Дональда Трампа могла быть выбрана не случайно, поскольку именно в это время земляне могут наблюдать большой парад планет - это время больших энергий. Об этом, а также о влиянии космической ситуации на политические процессы в США, РИА Новости Крым рассказал астролог Михаил Бородачев.По мнению астролога, назначение инаугурации в этот период - использование космических энергий, которое, вероятно, продумано консультантами-астрологами Трампа. Однако импульсивность избранного американского лидера может отразиться на событиях по-разному."Если Трамп будет бить все время в одну точку, он добьется своих целей. Но у него Солнце в соединении с Ураном, а это планета непредсказуемости и импульсивности. Он может сметать все на своем пути, энергии могут быть созидательными, а могут быть и разрушительными", - констатирует он.Максимум энергии Трампа, в соответствии со звездной картиной, приходится именно на 2025 год - в это время США ждут большие реформы, продолжает астролог.Далее с каждым годом силы избранного американского лидера будут убывать. При этом, основной курс заданный звездами направлен на внутренние проблемы США , а также на бизнес и торговлю. В этой связи украинский вопрос отойдет для США на второй план."Пока еще это конфликт будет продолжаться, по крайней мере, полгода. Летом Юпитер уйдет в знак Рака, все задумаются о жизни, и украинцы поймут, что Запад их обманул. Начнется брожение внутри украинского общества. А Трамп может предложить решать "европейские дела" Европе. США же возьмутся за свое собственную экономику - главным приоритетом будет собственное положение, траты на Украину им будут мешать", - убежден эксперт.В ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление - большой космический парад, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд, сообщал ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астропрогноз на 2025 год для знаков зодиака стихии ВодыГороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии ВоздухаПарад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас

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новости, дональд трамп, михаил бородачев, инаугурация, сша, астрология, общество, мнения, политика