https://crimea.ria.ru/20250120/pervaya-prezidentskaya-rech-trampa-glavnye-zayavleniya-1143506727.html

Первая президентская речь Трампа: главные заявления

Первая президентская речь Трампа: главные заявления - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Первая президентская речь Трампа: главные заявления

Президент США Дональд Трамп после принятия присяги в качестве главы государства произнес свою первую речь на новом посту. Американский лидер, в частности,... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T21:14

2025-01-20T21:14

2025-01-20T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после принятия присяги в качестве главы государства произнес свою первую речь на новом посту. Американский лидер, в частности, анонсировал существенные изменения во внутренней и внешней политике, экономике и социальной сфере. Трамп в своей речи ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, однако пообещал стать "миротворцем".Основные заявления нового президента США – в подборке РИА Новости Крым.Борьба с мигрантами и наркокартелямиАмериканский лидер также сообщил, что подписал указ о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Он заверил, что прикажет правительству использовать всю мощь федеральных и местных правоохранительных органов для "устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, которые приносят разрушительные преступления на нашу землю.Добыча нефти и пошлиныНовый президент пообещал "победить рекордную инфляцию и быстрыми темпами снизить цены". По его словам, кризис инфляции был вызван огромными тратами и ростом цен на энергоресурсы, поэтому в стране объявляется "режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики".Он подчеркнул, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и намерены использовать их для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта энергии.Кроме того, Трамп анонсировал реформу торговой системы США. Он сообщил о создании Службы внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин с других государств.Миротворчество и армияАмериканский лидер заверил, что США будут измерять успехи "не только победами в сражениях, но и завершенными войнами, а также теми, которых удалось избежать". Он пообещал, что на своем посту намерен быть "миротворцем и тем, кто объединяет людей".Трамп также выразил уверенность, что что мощь США позволит "прекратить все войны" и обеспечить в мире единство.При этом, по словам Трампа, он намерен "построить самую сильную армию в мировой истории".Панамский канал "заберут" у КитаяПрезидент США заявил, что Вашингтон намерен вернуть себе контроль над Панамским каналом.По его словам, Штаты "потратили на этот проект больше, чем на любой другой в истории, и потеряли 38 тысяч жизней", однако американцев "обманули"."Панама нарушила свои обещания, условия нашего договора были полностью проигнорированы", - сказал глава государства.Гендеры и свобода словаОн также пообещал издать указ о "немедленном прекращении всякой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

https://crimea.ria.ru/20250120/tramp-zayavil-o-zhelanii-byt-mirotvortsem-na-postu-prezidenta-ssha--1143508143.html

https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, в мире, политика, инаугурация, новости