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Первая президентская речь Трампа: главные заявления
Первая президентская речь Трампа: главные заявления - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Первая президентская речь Трампа: главные заявления
Президент США Дональд Трамп после принятия присяги в качестве главы государства произнес свою первую речь на новом посту. Американский лидер, в частности,... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T21:14
2025-01-20T21:14
2025-01-20T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после принятия присяги в качестве главы государства произнес свою первую речь на новом посту. Американский лидер, в частности, анонсировал существенные изменения во внутренней и внешней политике, экономике и социальной сфере. Трамп в своей речи ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, однако пообещал стать "миротворцем".Основные заявления нового президента США – в подборке РИА Новости Крым.Борьба с мигрантами и наркокартелямиАмериканский лидер также сообщил, что подписал указ о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Он заверил, что прикажет правительству использовать всю мощь федеральных и местных правоохранительных органов для "устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, которые приносят разрушительные преступления на нашу землю.Добыча нефти и пошлиныНовый президент пообещал "победить рекордную инфляцию и быстрыми темпами снизить цены". По его словам, кризис инфляции был вызван огромными тратами и ростом цен на энергоресурсы, поэтому в стране объявляется "режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики".Он подчеркнул, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и намерены использовать их для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта энергии.Кроме того, Трамп анонсировал реформу торговой системы США. Он сообщил о создании Службы внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин с других государств.Миротворчество и армияАмериканский лидер заверил, что США будут измерять успехи "не только победами в сражениях, но и завершенными войнами, а также теми, которых удалось избежать". Он пообещал, что на своем посту намерен быть "миротворцем и тем, кто объединяет людей".Трамп также выразил уверенность, что что мощь США позволит "прекратить все войны" и обеспечить в мире единство.При этом, по словам Трампа, он намерен "построить самую сильную армию в мировой истории".Панамский канал "заберут" у КитаяПрезидент США заявил, что Вашингтон намерен вернуть себе контроль над Панамским каналом.По его словам, Штаты "потратили на этот проект больше, чем на любой другой в истории, и потеряли 38 тысяч жизней", однако американцев "обманули"."Панама нарушила свои обещания, условия нашего договора были полностью проигнорированы", - сказал глава государства.Гендеры и свобода словаОн также пообещал издать указ о "немедленном прекращении всякой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
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сша, дональд трамп, в мире, политика, инаугурация, новости
Первая президентская речь Трампа: главные заявления
Главные заявления инаугурационной речи Дональда Трампа в качестве президента США
21:14 20.01.2025 (обновлено: 21:17 20.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после принятия присяги в качестве главы государства произнес свою первую речь на новом посту. Американский лидер, в частности, анонсировал существенные изменения во внутренней и внешней политике, экономике и социальной сфере. Трамп в своей речи ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, однако пообещал стать "миротворцем".
Основные заявления нового президента США – в подборке РИА Новости Крым
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Борьба с мигрантами и наркокартелями
"Я направлю войска на южную границу, чтобы отразить это катастрофическое вторжение в нашу страну. Как верховный главнокомандующий я несу высшую ответственность за защиту нашей страны от угроз и вторжений, и я сделаю это на уровне, которого еще никто никогда не видел", - заявил Трамп.
Американский лидер также сообщил, что подписал указ о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Он заверил, что прикажет правительству использовать всю мощь федеральных и местных правоохранительных органов для "устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, которые приносят разрушительные преступления на нашу землю.
Добыча нефти и пошлины
Новый президент пообещал "победить рекордную инфляцию и быстрыми темпами снизить цены". По его словам, кризис инфляции был вызван огромными тратами и ростом цен на энергоресурсы, поэтому в стране объявляется "режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики".
"Мы снизим цены, вновь пополним наши стратегические резервы и будем экспортировать американские энергоносители по всему миру", - заявил Трамп.
Он подчеркнул, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и намерены использовать их для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта энергии.
Кроме того, Трамп анонсировал реформу торговой системы США. Он сообщил о создании Службы внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин с других государств.
Миротворчество и армия
Американский лидер заверил, что США будут измерять успехи "не только победами в сражениях, но и завершенными войнами, а также теми, которых удалось избежать". Он пообещал, что на своем посту намерен быть "миротворцем и тем, кто объединяет людей".
Трамп также выразил уверенность, что что мощь США позволит "прекратить все войны" и обеспечить в мире единство.
При этом, по словам Трампа, он намерен "построить самую сильную армию в мировой истории".
"Наши вооруженные силы смогут свободно сфокусироваться на своей единственной миссии - победе над врагами Америки", - заявил президент США.
Панамский канал "заберут" у Китая
Президент США заявил, что Вашингтон намерен вернуть себе контроль над Панамским каналом.
"Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю, мы передали его Панаме, и теперь мы заберем его назад", - сказал Трамп.
По его словам, Штаты "потратили на этот проект больше, чем на любой другой в истории, и потеряли 38 тысяч жизней", однако американцев "обманули".
"Панама нарушила свои обещания, условия нашего договора были полностью проигнорированы", - сказал глава государства.
Гендеры и свобода слова
"С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два пола - мужской и женский", – заявил Трамп.
Он также пообещал издать указ о "немедленном прекращении всякой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку".
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