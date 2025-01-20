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Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас
Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что с его вступлением в должность начинается "золотой век Америки". РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T20:24
2025-01-20T20:24
2025-01-20T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что с его вступлением в должность начинается "золотой век Америки". По словам Трампа, США при его президентстве станет "больше, сильнее и гораздо более исключительной", чем когда-либо прежде. Американский лидер пообещал, что в своей работе на посту главы государства будет ставить США "превыше всего". Он также пообещал быстро вернуть соотечественникам "надежду, процветание, безопасность и мир" и назвал 20 января 2025 года "днем освобождения". Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
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дональд трамп, сша, инаугурация, политика, в мире, новости
Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас
Трамп в своей первой речи в качестве президента пообещал сделать США процветающей страной
20:24 20.01.2025 (обновлено: 20:39 20.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что с его вступлением в должность начинается "золотой век Америки".
"Золотой век начинается прямо сейчас. Мы будем процветающей и свободной страной, которую будут уважать во всем мире", - сказал он.
По словам Трампа, США при его президентстве станет "больше, сильнее и гораздо более исключительной", чем когда-либо прежде.
Американский лидер пообещал, что в своей работе на посту главы государства будет ставить США "превыше всего".
Он также пообещал быстро вернуть соотечественникам "надежду, процветание, безопасность и мир" и назвал 20 января 2025 года "днем освобождения".
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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