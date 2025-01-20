https://crimea.ria.ru/20250120/tramp-na-inauguratsii-zolotoy-vek-ssha-nachinaetsya-pryamo-seychas-1143507263.html

Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас

Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что с его вступлением в должность начинается "золотой век Америки". РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T20:24

2025-01-20T20:24

2025-01-20T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что с его вступлением в должность начинается "золотой век Америки". По словам Трампа, США при его президентстве станет "больше, сильнее и гораздо более исключительной", чем когда-либо прежде. Американский лидер пообещал, что в своей работе на посту главы государства будет ставить США "превыше всего". Он также пообещал быстро вернуть соотечественникам "надежду, процветание, безопасность и мир" и назвал 20 января 2025 года "днем освобождения". Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКонфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурациейГренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа

https://crimea.ria.ru/20250120/inauguratsiya-trampa-i-parad-planet---chto-prorochat-zvezdy-ssha-i-ukraine-1143505060.html

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, инаугурация, политика, в мире, новости