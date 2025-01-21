Рейтинг@Mail.ru
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250121/ot--3-do-11-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1143484376.html
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.01.2025
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T00:01
2025-01-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110342/50/1103425062_0:456:2829:2047_1920x0_80_0_0_17dd38b69b28deef9be2f8dfcb7ba854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7, днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250120/otkrytaya-v-2024-godu-kometa-atlas-bezvozvratno-pogibla-1143494884.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110342/50/1103425062_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5702b62d3b9ba96a07a7c72c5a4e664c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +11 градусов и без осадков

00:01 21.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +5, днем +6…+11 градусов, в горах 0…+5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +8...+10.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7, днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Комета C/2024 G3
Вчера, 13:48
Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01От -3 до +11: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 января
23:11Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза
22:48Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа
22:42Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день
22:22Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог
22:033 млн за срыв ремонта в квартире: в Крыму осуждена строительная компания
21:45В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны
21:35Развожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе
21:28Скончался от ран: в Севастополе простились с героем спецоперации
21:14Первая президентская речь Трампа: главные заявления
21:07Прокуратура начала проверку по факту повреждения газопровода в Крыму
20:56Трамп заявил о желании быть миротворцем на посту президента США
20:33Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
20:24Трамп на инаугурации: "золотой век" США начинается прямо сейчас
20:21Инаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине
20:03Дональд Трамп официально стал президентом США
19:44В Крым доставили тяжело раненных при ударе ВСУ в Херсонской области
19:12Село в Крыму осталось без газа из-за аварии
18:51Команда Трампа боится покушения во время инаугурации – эксперт
Лента новостейМолния