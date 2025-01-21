https://crimea.ria.ru/20250121/ot--3-do-11-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1143484376.html
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.01.2025
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T00:01
2025-01-21T00:01
2025-01-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7, днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
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алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -3 до +11: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +11 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +5, днем +6…+11 градусов, в горах 0…+5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +8...+10.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7, днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов.
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