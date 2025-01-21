https://crimea.ria.ru/20250121/ot--3-do-11-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1143484376.html

От -3 до +11: погода в Крыму во вторник

От -3 до +11: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.01.2025

От -3 до +11: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T00:01

2025-01-21T00:01

2025-01-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7, днем столбики термометров покажут +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250120/otkrytaya-v-2024-godu-kometa-atlas-bezvozvratno-pogibla-1143494884.html

симферополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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