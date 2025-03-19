Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях
В Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
© Мининформ КрымаВ Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
© Мининформ Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась фотовыставка "Живая память: строки о героях", посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.
"В рамках фотовыставки "Живая память: строки о героях представлены 32 истории крымчан — участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других военных конфликтов. Среди героев экспозиции — как те, кто не вернулся с полей сражений, так и те, кто продолжает служить Родине сегодня", - сказано в сообщении.
Фотографии дополнены цитатами из творческих работ и сочинений крымских школьников, уточняется на сайте мининформа.
© Мининформ КрымаВ Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
© Мининформ Крыма
В Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
Выставка будет открыта до конца апреля. С ее материалами также можно ознакомиться онлайн. Дальше экспозицию направят в муниципалитеты Крыма, которые приняли участие в ее создании.
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