https://crimea.ria.ru/20250319/zhivaya-pamyat-v-simferopole-otkrylas-vystavka-o-geroyakh-1145063045.html

Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях

Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях

В центре Симферополя открылась фотовыставка "Живая память: строки о героях", посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T18:28

2025-03-19T18:28

2025-03-19T18:28

крым

симферополь

выставка

патриотическое воспитание

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась фотовыставка "Живая память: строки о героях", посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.Фотографии дополнены цитатами из творческих работ и сочинений крымских школьников, уточняется на сайте мининформа. Выставка будет открыта до конца апреля. С ее материалами также можно ознакомиться онлайн. Дальше экспозицию направят в муниципалитеты Крыма, которые приняли участие в ее создании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда ПобедыВ Совфеде открылась выставка в честь 100-летия "Артека"В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, выставка, патриотическое воспитание, общество, новости крыма, мининформ крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне