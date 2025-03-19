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Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях
Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях
В центре Симферополя открылась фотовыставка "Живая память: строки о героях", посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:28
2025-03-19T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась фотовыставка "Живая память: строки о героях", посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.Фотографии дополнены цитатами из творческих работ и сочинений крымских школьников, уточняется на сайте мининформа. Выставка будет открыта до конца апреля. С ее материалами также можно ознакомиться онлайн. Дальше экспозицию направят в муниципалитеты Крыма, которые приняли участие в ее создании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда ПобедыВ Совфеде открылась выставка в честь 100-летия "Артека"В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, выставка, патриотическое воспитание, общество, новости крыма, мининформ крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях

В Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО

18:28 19.03.2025
 
© Мининформ КрымаВ Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
В Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
© Мининформ Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась фотовыставка "Живая память: строки о героях", посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.
"В рамках фотовыставки "Живая память: строки о героях представлены 32 истории крымчан — участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других военных конфликтов. Среди героев экспозиции — как те, кто не вернулся с полей сражений, так и те, кто продолжает служить Родине сегодня", - сказано в сообщении.
Фотографии дополнены цитатами из творческих работ и сочинений крымских школьников, уточняется на сайте мининформа.
© Мининформ КрымаВ Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
В Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
© Мининформ Крыма
В Симферополе открылась фотовыставка о героях Великой Отечественной войны и СВО
Выставка будет открыта до конца апреля. С ее материалами также можно ознакомиться онлайн. Дальше экспозицию направят в муниципалитеты Крыма, которые приняли участие в ее создании.
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