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В Совфеде открылась выставка в часть 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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В Совфеде открылась выставка в часть 100-летия "Артека"
В Совфеде открылась выставка в часть 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 14.03.2025
В Совфеде открылась выставка в часть 100-летия "Артека"
В Совете Федерации состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной 100-летию Международного детского центра "Артек", сообщает пресс-служба МДЦ. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T09:00
2025-03-14T09:00
крым
новости крыма
мдц "артек"
совет федерации
100-летие "артека"
выставка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Совете Федерации состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной 100-летию Международного детского центра "Артек", сообщает пресс-служба МДЦ.В мероприятии приняли участие представители Совфеда, Министерства просвещения России, МДЦ "Артек", Института современного искусства. Фотовыставка представляет собой уникальную экспозицию, охватывающую различные исторические периоды жизни "Артека". Посетители могут увидеть, как четыре брезентовые палатки, установленные в 1925 году на берегу моря, превратились в современный центр с развитой инфраструктурой.Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, столетие "Артека" является значимым событием для всех детей и взрослых, кто отдыхал и учился в этом детском центре. По его словам, "Артек" – это настоящее явление в истории.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал, что в "Артеке" разработаны и применяются уникальные методики работы с детьми.В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова.За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаСтолетие "Артека": как пройдет юбилейный годАртековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, мдц "артек", совет федерации, 100-летие "артека", выставка
В Совфеде открылась выставка в часть 100-летия "Артека"

В Совете Федерации открылась фотовыставка в честь 100-летия детского центра "Артек"

09:00 14.03.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Совете Федерации состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной 100-летию Международного детского центра "Артек", сообщает пресс-служба МДЦ.
В мероприятии приняли участие представители Совфеда, Министерства просвещения России, МДЦ "Артек", Института современного искусства. Фотовыставка представляет собой уникальную экспозицию, охватывающую различные исторические периоды жизни "Артека". Посетители могут увидеть, как четыре брезентовые палатки, установленные в 1925 году на берегу моря, превратились в современный центр с развитой инфраструктурой.
Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, столетие "Артека" является значимым событием для всех детей и взрослых, кто отдыхал и учился в этом детском центре. По его словам, "Артек" – это настоящее явление в истории.
"Все эти годы он был международным детским центром, где собираются ребята, устремленные в будущее и нацеленные на то, чтобы не было межнациональных споров и вражды, а были сотрудничество и дружба", - сказал он.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал, что в "Артеке" разработаны и применяются уникальные методики работы с детьми.
"Мы сегодня распространяем эти технологии в каждой школе благодаря советникам директоров по воспитанию, которые проходят обучение в "Артеке". Сегодня также ведется работа по утверждению единой программы воспитания во всех детских лагерях, в основу этой программы в том числе заложен опыт нашего международного детского центра", – отметил глава ведомства.
В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова.
За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.
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