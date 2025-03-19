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Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций

Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций

Нормализация отношений с Москвой критически важна для Вашингтона. Поэтому в ближайшее время США смягчат санкции против России. Об этом заявил спецпосланник... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T17:01

2025-03-19T17:01

2025-03-19T17:01

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стивен уиткофф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Нормализация отношений с Москвой критически важна для Вашингтона. Поэтому в ближайшее время США смягчат санкции против России. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, пишет РИА Новости.Он отметил, что речи о санкциях во время переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не велось, но это последует за прекращением огня.При этом спецпосланник Трампа допустил возможность возобновления прокачки топлива по российским трубопроводам, в частности по "Северному потоку".Он признал, что отношения РФ и США критически важны для Вашингтона и для всего мира.По его словам, на пользу миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифруАксенов оценил влияние санкций на развитие КрымаРоссия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, стивен уиткофф, россия, санкции, санкции против россии, политика, внешняя политика, экономика, новости