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Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций
Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций
Нормализация отношений с Москвой критически важна для Вашингтона. Поэтому в ближайшее время США смягчат санкции против России. Об этом заявил спецпосланник... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T17:01
2025-03-19T17:01
2025-03-19T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Нормализация отношений с Москвой критически важна для Вашингтона. Поэтому в ближайшее время США смягчат санкции против России. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, пишет РИА Новости.Он отметил, что речи о санкциях во время переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не велось, но это последует за прекращением огня.При этом спецпосланник Трампа допустил возможность возобновления прокачки топлива по российским трубопроводам, в частности по "Северному потоку".Он признал, что отношения РФ и США критически важны для Вашингтона и для всего мира.По его словам, на пользу миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифруАксенов оценил влияние санкций на развитие КрымаРоссия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп
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сша, стивен уиткофф, россия, санкции, санкции против россии, политика, внешняя политика, экономика, новости
Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций
Ослабление антироссийских санкций последует за прекращением огня на Украине – Уиткофф
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Нормализация отношений с Москвой критически важна для Вашингтона. Поэтому в ближайшее время США смягчат санкции против России. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, пишет РИА Новости.
Он отметил, что речи о санкциях во время переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не велось, но это последует за прекращением огня.
"Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире", — сказал он в эфире Bloomberg TV.
При этом спецпосланник Трампа допустил возможность возобновления прокачки топлива по российским трубопроводам, в частности по "Северному потоку".
Он признал, что отношения РФ и США критически важны для Вашингтона и для всего мира.
"Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф.
По его словам, на пользу миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов.
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