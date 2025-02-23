https://crimea.ria.ru/20250223/novyy-sportivnyy-kompleks-otkrylsya-v-sevastopole-1144421243.html

Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе

Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе

В Севастополе на улице Вакуленчука открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Спартак". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T21:23

2025-02-23T21:23

2025-02-23T21:23

севастополь

новости

спорт

михаил развожаев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144421397_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a420644a9cff800b2b1589ec9acafdfc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Вакуленчука открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Спартак". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В День защитника отечества в спорткомплексе проходит фестиваль севастопольского бокса.Боксеры Елена Гапешина, Исрафил Исламов, Вусал Алиев, Анастасия Тюнина и Иван Романчук – это гордость Севастополя, отметил Развожаев. Их победы – это плод не только таланта и упорных тренировок, но и веры в себя, в свой город, в свою страну, подчеркнул глава региона.В четверг стало известно, что спортсмены из Севастополя завоевали две серебряные медали на международных соревнованиях по спортивной борьбе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаваниюВысокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсменыВ Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, спорт, михаил развожаев, общество