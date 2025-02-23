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Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе
Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе
В Севастополе на улице Вакуленчука открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Спартак". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T21:23
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севастополь
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спорт
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Вакуленчука открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Спартак". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В День защитника отечества в спорткомплексе проходит фестиваль севастопольского бокса.Боксеры Елена Гапешина, Исрафил Исламов, Вусал Алиев, Анастасия Тюнина и Иван Романчук – это гордость Севастополя, отметил Развожаев. Их победы – это плод не только таланта и упорных тренировок, но и веры в себя, в свой город, в свою страну, подчеркнул глава региона.В четверг стало известно, что спортсмены из Севастополя завоевали две серебряные медали на международных соревнованиях по спортивной борьбе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаваниюВысокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсменыВ Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, спорт, михаил развожаев, общество
Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе

В Севастополе открылся новый спортивный комплекс

21:23 23.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Спартак"
В Севастополе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс Спартак
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Вакуленчука открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Спартак". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Этот комплекс, с его современным оборудованием и прекрасной инфраструктурой, призван не только готовить чемпионов, но и воспитывать настоящих людей. Здесь, среди ринга и снарядов, будут закладываться не только спортивные навыки, но и такие важные качества, как дисциплина, воля к победе, умение преодолевать себя", – сказано в сообщении.
В День защитника отечества в спорткомплексе проходит фестиваль севастопольского бокса.
Боксеры Елена Гапешина, Исрафил Исламов, Вусал Алиев, Анастасия Тюнина и Иван Романчук это гордость Севастополя, отметил Развожаев. Их победы это плод не только таланта и упорных тренировок, но и веры в себя, в свой город, в свою страну, подчеркнул глава региона.
"Они пример для подражания, они – те, кто вдохновляют молодежь на достижения, кто своим примером показывает, что труд, целеустремленность и патриотизм ведут к вершинам", – сказал губернатор.
В четверг стало известно, что спортсмены из Севастополя завоевали две серебряные медали на международных соревнованиях по спортивной борьбе.
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СевастопольНовостиСпортМихаил РазвожаевОбщество
 
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