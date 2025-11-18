Рейтинг@Mail.ru
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе, проходивших в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T17:56
2025-11-18T17:59
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
спорт
соревнования
награды
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе, проходивших в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Сеитов провел четыре победные схватки в дисциплине греко-римская борьба в весовой категории до 97 килограммов.Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа, завоевав золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризмуСевастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножаАксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, спорт, соревнования, награды
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале

Севастополец Сеитов победил в международных соревнованиях по спортивной борьбе

17:56 18.11.2025 (обновлено: 17:59 18.11.2025)
 
© Правительство СевастополяСевастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе
Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе, проходивших в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"Борец завоевал золотую медаль на международных состязаниях в Тарко-Сале, где выступили более 120 спортсменов из России, Беларуси, Азербайджана и Армении", сказано в сообщении.
Сеитов провел четыре победные схватки в дисциплине греко-римская борьба в весовой категории до 97 килограммов.
Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа, завоевав золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.
СевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяСпортСоревнованияНаграды
 
