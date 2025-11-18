https://crimea.ria.ru/20251118/borets-iz-sevastopolya-vzyal-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-na-yamale-1151010854.html

Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале

Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале

Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе, проходивших в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе, проходивших в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Сеитов провел четыре победные схватки в дисциплине греко-римская борьба в весовой категории до 97 килограммов.Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа, завоевав золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризмуСевастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножаАксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы

