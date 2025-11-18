https://crimea.ria.ru/20251118/borets-iz-sevastopolya-vzyal-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-na-yamale-1151010854.html
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе, проходивших в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T17:56
2025-11-18T17:56
2025-11-18T17:59
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
спорт
соревнования
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151011512_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_61a08152ac2915d21374ecf7db34e348.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом международных соревнований по спортивной борьбе, проходивших в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Сеитов провел четыре победные схватки в дисциплине греко-римская борьба в весовой категории до 97 килограммов.Четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа, завоевав золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризмуСевастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножаАксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151011512_70:0:1118:786_1920x0_80_0_0_e86b0f6f66ebef8299ad523d90b6b876.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, спорт, соревнования, награды
Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
Севастополец Сеитов победил в международных соревнованиях по спортивной борьбе
17:56 18.11.2025 (обновлено: 17:59 18.11.2025)