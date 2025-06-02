https://crimea.ria.ru/20250602/ataka-dronov-na-voennye-aerodromy-rf-v-chem-tsel-provokatsii-1146880027.html

Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации

Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации

Осуществленная киевским режимом атака беспилотниками на российские военные аэродромы преследует цель ослабить позицию Москвы перед вторым раундом переговоров в... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T11:47

2025-06-02T11:47

2025-06-02T11:47

эксклюзивы риа новости крым

украина

атаки всу

вооруженные силы россии

мнения

александр шатилов

владимир зеленский

россия

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_0:45:853:525_1920x0_80_0_0_cd2cb75e65db9bcf5994e50adf9ae363.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Осуществленная киевским режимом атака беспилотниками на российские военные аэродромы преследует цель ослабить позицию Москвы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле и сильнее обострить конфликт. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.По мнению Шатилова, вряд ли стоит сомневаться в том, что Киев осуществил эту атаку при непосредственной поддержке спецслужб западных стран, прежде всего, Великобритании. Своими силами Служба безопасности Украины вряд ли смогла бы осуществить такую операцию, ни в техническом, ни в финансовом, ни в креативном плане, полагает аналитик.Кроме того, по мнению Шатилова, цель данной террористической атаки, которую преследует главным образом Британия, – перехватить инициативу у администрации США по украинскому урегулированию."Европейцы никоим образом не хотят мириться, да еще и на российских условиях. Поэтому они всячески повышают ставки и стараются придать конфликту еще более острый и ожесточенный характер. Судя по всему, Лондон имеет гораздо большее влияние на Зеленского, чем Вашингтон", – отметил эксперт.Политолог уверен, что российская сторона непременно даст сильный ответ на эту атаку.Переговоры России и УкраиныТрехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатом предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже завершился.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины: каким будет второй раундМосква получила от Киева меморандум о мирном урегулированииПутин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условие

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, атаки всу, вооруженные силы россии, мнения, александр шатилов, владимир зеленский, россия, переговоры