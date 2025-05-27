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В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ

В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ - РИА Новости Крым, 27.05.2025

В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ

Россия продолжает подготовку меморандума по урегулированию конфликта на Украине, в котором будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T10:59

2025-05-27T10:59

2025-05-27T10:57

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Россия продолжает подготовку меморандума по урегулированию конфликта на Украине, в котором будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.По ее словам, документ будет передан украинской стороне. В Москве рассчитывают, что Киев подготовит ответные предложения параллельно с получением российского меморандума.Документ будет содержать конкретные шаги и временные рамки для достижения мира. Кроме того, дипломат напомнила о недавнем крупном обмене пленными между Россией и Украиной, который состоялся при содействии белорусской стороны. Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000".Сроки проведения второго раунда российско-украинских переговоров пока не определены, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Сценарий проведения встречи представителей Москвы и Киева в Ватикане министр назвал нереалистичным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, переговоры, россия, украина, политика