https://crimea.ria.ru/20250516/moskva-i-kiev-dogovorilis-predstavit-svoe-videnie-prekrascheniya-ognya-1146494578.html

Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня

Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня

Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной, стороны договорились представить свое видение прекращения огня. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T16:48

2025-05-16T16:48

2025-05-16T16:56

россия

внешняя политика

украина

переговоры

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владимир мединский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной, стороны договорились представить свое видение прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский. И уже после этого Москва и Киев вернутся к переговорному процессу, добавил он.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, внешняя политика, украина, переговоры, новости, владимир мединский