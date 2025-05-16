Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня
Мединский: Россия и Украина договорились представить свое видение прекращения огня
16:48 16.05.2025 (обновлено: 16:56 16.05.2025)
Переговоры России и Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной, стороны договорились представить свое видение прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях", - сказал Мединский по итогам переговоров РФ и Украины.
И уже после этого Москва и Киев вернутся к переговорному процессу, добавил он.
"После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, и об этом договорено, продолжить наши переговоры", - заключил он.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.
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