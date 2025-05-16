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Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня
Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня
Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной, стороны договорились представить свое видение прекращения огня. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T16:48
2025-05-16T16:56
россия
внешняя политика
украина
переговоры
новости
владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной, стороны договорились представить свое видение прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский. И уже после этого Москва и Киев вернутся к переговорному процессу, добавил он.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, внешняя политика, украина, переговоры, новости, владимир мединский
Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня

Мединский: Россия и Украина договорились представить свое видение прекращения огня

16:48 16.05.2025 (обновлено: 16:56 16.05.2025)
 
Переговоры России и Украины
Переговоры России и Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной, стороны договорились представить свое видение прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях", - сказал Мединский по итогам переговоров РФ и Украины.
И уже после этого Москва и Киев вернутся к переговорному процессу, добавил он.
"После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, и об этом договорено, продолжить наши переговоры", - заключил он.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.
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РоссияВнешняя политикаУкраинаПереговорыНовостиВладимир Мединский
 
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