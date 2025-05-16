https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-v-stambule-delegatsiy-rossii-i-ukrainy-startovali-1146484440.html

Переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины стартовали

Переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины стартовали - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины стартовали

Переговоры России и Украины начались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T13:37

2025-05-16T13:37

2025-05-16T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины начались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовикамиСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре

https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-rossii-i-ukrainy-startovali-v-stambule-1146481863.html

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, турция, переговоры, россия, украина, новости