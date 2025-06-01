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Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T18:21
2025-06-01T18:21
2025-06-01T18:38
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), теракт, новости, новости сво
Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
Террористическая атака ВСУ на пять регионов России - нападали на аэродромы
18:21 01.06.2025 (обновлено: 18:38 01.06.2025)