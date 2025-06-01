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Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T18:21
2025-06-01T18:38
министерство обороны рф
атаки всу на крым
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), теракт, новости, новости сво
Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны

Террористическая атака ВСУ на пять регионов России - нападали на аэродромы

18:21 01.06.2025 (обновлено: 18:38 01.06.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях", - говорится в сообщении военного ведомства.
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