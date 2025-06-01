https://crimea.ria.ru/20250601/kiev-sovershil-terakt-v-otnoshenii-neskolkikh-aerodromov-rf---minoborony-1146869621.html

Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны

Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны

Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T18:21

2025-06-01T18:21

2025-06-01T18:38

министерство обороны рф

атаки всу на крым

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/kak-izmenit-khod-boevykh-deystviy-podklyuchenie-vsu-k-pautine-nato---ekspert-1146865063.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), теракт, новости, новости сво