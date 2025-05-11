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Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной

Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T01:52

2025-05-11T01:52

2025-05-11T02:14

владимир путин (политик)

переговоры

россия

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политика

внешняя политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ по итогам встреч в Москве в День Победы. Он подчеркнул, что уже завтра намерен обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану, чтобы он поспособствовал этим переговорам и поиску мира.Российский лидер не исключил, что в ходе новых контактов с украинской стороной в Турции удастся договориться о новых перемириях и о настоящем мире. Российская Федерация настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл которых будет в устранении первопричин конфликта, подчеркнул Путин.При этом президент РФ поблагодарил всех посредников в мирном урегулировании с Украиной за помощь, особо подчеркнув то, что в их ряду стоит и нынешний президент США Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250510/v-kremle-otvetili-na-predlozhenie-o-peremirii-na-ukraine-na-30-dney-1146353752.html

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2025

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владимир путин (политик), переговоры, россия, украина, новости сво, стамбул, турция, политика, внешняя политика, новости