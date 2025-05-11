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Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной
Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной
Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T01:52
2025-05-11T01:52
2025-05-11T02:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ по итогам встреч в Москве в День Победы. Он подчеркнул, что уже завтра намерен обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану, чтобы он поспособствовал этим переговорам и поиску мира.Российский лидер не исключил, что в ходе новых контактов с украинской стороной в Турции удастся договориться о новых перемириях и о настоящем мире. Российская Федерация настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл которых будет в устранении первопричин конфликта, подчеркнул Путин.При этом президент РФ поблагодарил всех посредников в мирном урегулировании с Украиной за помощь, особо подчеркнув то, что в их ряду стоит и нынешний президент США Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), переговоры, россия, украина, новости сво, стамбул, турция, политика, внешняя политика, новости
Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной
Путин предложил 15 мая возобновить прямые переговоры России и Украины в Стамбуле
01:52 11.05.2025 (обновлено: 02:14 11.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ по итогам встреч в Москве в День Победы.
"Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что уже завтра намерен обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану, чтобы он поспособствовал этим переговорам и поиску мира.
Российский лидер не исключил, что в ходе новых контактов с украинской стороной в Турции удастся договориться о новых перемириях и о настоящем мире.
"Наше предложение о перемирии — на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами. Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир", - заявил он.
Российская Федерация настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл которых будет в устранении первопричин конфликта, подчеркнул Путин.
При этом президент РФ поблагодарил всех посредников в мирном урегулировании с Украиной за помощь, особо подчеркнув то, что в их ряду стоит и нынешний президент США Дональд Трамп.
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