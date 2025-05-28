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Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня
Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня
Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T19:08
2025-05-28T19:08
2025-05-28T19:19
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что 16 мая в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.И выразил признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки, как вчера подтвердил в ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, россия, переговоры, стамбул, турция, новости, украина
Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня – Лавров
19:08 28.05.2025 (обновлено: 19:19 28.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что 16 мая в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.
"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Ростиславовичем Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", – проинформировал Лавров.
И выразил признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки, как вчера подтвердил в ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.
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