https://crimea.ria.ru/20250528/vtoroy-raund-peregovorov-mezhdu-rf-i-ukrainoy-proydet-v-stambule-2-iyunya-1146788961.html

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня

Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T19:08

2025-05-28T19:08

2025-05-28T19:19

сергей лавров

россия

переговоры

стамбул

турция

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что 16 мая в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.И выразил признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки, как вчера подтвердил в ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250528/medinskiy-predlozhil-umerovu-datu-i-mesto-vstrechi-dlya-obmena-memorandumami-1146787756.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, переговоры, стамбул, турция, новости, украина